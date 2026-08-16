Москва оказалась на пути теплого атмосферного фронта

Погоду в Москве в воскресенье сформирует теплый атмосферный фронт. Подробнее о синоптической ситуации в регионе рассказал в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами — преимущественно на севере и востоке области — пройдут кратковременные дожди, столицу осадки заденут в вечерние часы», — уточнил метеоролог.

Температура воздуха прогреется до +24… +26 градусов в Москве, в Московской области — от +22 до +27 градусов. Атмосферное давление опустится до 743 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы. Ветер подует слабый юго-западный.

В понедельник ночью и утром в Москве могут пройти дожди, возможна гроза.

Ранее Леус спрогнозировал, что летнее тепло вернется в Москву в выходные. Однако жары синоптик не обещал, днем ожидается +23…+25 градусов.