Сентябрь в ряде регионов России будет теплее обычного

Сентябрь на северо-западе европейской части России ожидается теплее нормы, а в некоторых районах Сибири будет похолодание. Об этом заявил начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев в беседе с РИА «Новости» .

«В отдельных регионах страны ожидаются заметные отклонения от средних многолетних значений. Так, теплее нормы прогнозируется на северо-западе европейской части России», — сказал он.

Среди регионов, где температура превысит норму, оказались Московская, Ленинградская, Калининградская, Архангельская и Мурманская области, а также Таймыр, Приморье, Карелия и Республика Коми.

Эксперт отметил, что холоднее обычного будет в некоторых районах Сибири, на севере Якутии, в северной части Магаданской области, на Чукотке, севере Камчатки, а также в Забайкалье и Приамурье.

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