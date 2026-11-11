Жительница Можайска подарила госпиталю электрическую коляску

Жительница Можайска передала бойцам СВО, находящимся на лечении в госпитале Краснознаменска, новую электрическую коляску. Подарок станет поддержкой для военных, восстанавливающихся после тяжелых ранений.

Женщина, передавшая коляску, пожелала остаться неизвестной.

«Хочу от всей души поблагодарить нашу жительницу за этот неравнодушный поступок. Электроколяска — это возможность для бойцов чувствовать себя мобильнее в период реабилитации. Это действительно доброе дело. В ближайшую поездку в госпиталь мы обязательно передадим эту коляску нашим ребятам», — отметила социальный координатор госфонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова.

Поездки к бойцам в госпиталь носят регулярный характер: за плечами волонтеров и неравнодушных жителей Можайска уже 10 поездок. Каждый раз это масштабный гуманитарный груз, в сборе помощи участвуют все желающие.