Помощь на старте и каждый год. Почему производители и инвесторы выбирают подмосковные ОЭЗ

ОЭЗ «Дубна», компания «Ядро Фаб Дубна»
Фото: ОЭЗ «Дубна», компания «Ядро Фаб Дубна»

Особые экономические зоны — уникальные площадки, где благодаря льготам инвесторы создают одни из ведущих производств, будь то микроэлектроника или жизненно важные лекарства. В Подмосковье — больше всего в России ОЭЗ, их пять. Компаниям полагаются всевозможные меры поддержки.

Выбрав такую площадку, инвестор получит много преференций. Это нулевая таможенная пошлина, налоговые льготы и широкий список других привилегий.

«Мы стараемся, чтобы наши предприятия могли реализовать свою бизнес-модель в самые короткие сроки», — неоднократно отмечал губернатор Андрей Воробьев.

В подмосковных ОЭЗ — каждое шестое рабочее место всех особых экономических зон России. Они приносят 13 миллиардов налоговых поступлений в год.

В Московской области — пять особых экономических зон: «Дубна», «Исток», «Ступино Квадрат», «Кашира» и «Максимиха». Ниже — о привилегиях для них.

Статус резидента

Стать резидентом — важная задача компаний, которые выбирают площадку в ОЭЗ. Ведь именно этот статус гарантирует получение льгот.

Помимо заявки, потребуется приложить паспорт инвестиционного проекта и его финансовую модель. Пакет документов отправляют в Министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Какими будут льготы?

Когда компания получает статус резидента, у нее появляется доступ к обширному списку льгот.

Прежде всего, налоговых:

2% составляет ставка налога на прибыль в федеральный бюджет.

Также льготы действуют и для региональной части налога на прибыль:

0% — в течение первых 5 лет с момента получения первой прибыли;

5% — в период с 6-10 год с момента получения первой прибыли;

13,5% — по истечении 10 лет с момента получения первой прибыли.

компания «Энкор» в ОЭЗ «Дубна»
Фото: компания «Энкор» в ОЭЗ «Дубна»
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компания «Энкор» в ОЭЗ «Дубна»
Фото: компания «Энкор» в ОЭЗ «Дубна»
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компания «Энкор» в ОЭЗ «Дубна»
Фото: компания «Энкор» в ОЭЗ «Дубна»
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Налог на имущество организаций — 0% первые 10 лет с момента постановки на учет указанного имущества.

Земельный налог — 0% первые пять лет с момента возникновения права собственности на земельный участок.

Транспортный налог — 0% на срок пять лет с момента регистрации транспортного средства.

И это не все. Работает также режим свободной таможенной зоны — он обеспечивает нулевую таможенную пошлину. Она действует для импортируемых товаров, необходимых при производстве, а также в отношении вывозимой в другие страны продукции, произведенной в ОЭЗ.

Чем известны ОЭЗ в Подмосковье?

Около 15 тысяч высококвалифицированных рабочих мест создали в подмосковных ОЭЗ, и это количество постоянно растет. Все больше компаний приходят в сферы медицины, IT-технологий, электроники.

Из пяти особых экономических зон одна — государственная в Дубне и четыре — частные во Фрязине, Ступине, Кашире, Домодедове.

«Дубна»

Резиденты ОЭЗ «Дубна» — это компании, которые занимаются:

ОЭЗ «Дубна», компания «Ядро Фаб Дубна»
Фото: ОЭЗ «Дубна», компания «Ядро Фаб Дубна»
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ОЭЗ «Дубна», компания «Ядро Фаб Дубна»
Фото: ОЭЗ «Дубна», компания «Ядро Фаб Дубна»
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ОЭЗ «Дубна», компания «Ядро Фаб Дубна»
Фото: ОЭЗ «Дубна», компания «Ядро Фаб Дубна»
3/12
ОЭЗ «Дубна», компания «Ядро Фаб Дубна»
Фото: ОЭЗ «Дубна», компания «Ядро Фаб Дубна»
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ОЭЗ «Дубна», компания «Ядро Фаб Дубна»
Фото: ОЭЗ «Дубна», компания «Ядро Фаб Дубна»
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ОЭЗ «Дубна», компания «Ядро Фаб Дубна»
Фото: ОЭЗ «Дубна», компания «Ядро Фаб Дубна»
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ОЭЗ «Дубна», компания «Ядро Фаб Дубна»
Фото: ОЭЗ «Дубна», компания «Ядро Фаб Дубна»
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ОЭЗ «Дубна», компания «Ядро Фаб Дубна»
Фото: ОЭЗ «Дубна», компания «Ядро Фаб Дубна»
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ОЭЗ «Дубна», компания «Ядро Фаб Дубна»
Фото: ОЭЗ «Дубна», компания «Ядро Фаб Дубна»
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ОЭЗ «Дубна», компания «Ядро Фаб Дубна»
Фото: ОЭЗ «Дубна», компания «Ядро Фаб Дубна»
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ОЭЗ «Дубна», компания «Ядро Фаб Дубна»
Фото: ОЭЗ «Дубна», компания «Ядро Фаб Дубна»
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ОЭЗ «Дубна», компания «Ядро Фаб Дубна»
Фото: ОЭЗ «Дубна», компания «Ядро Фаб Дубна»
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Подмосковная особая экономическая зона «Дубна» неоднократно становилась лучшей в России.

ОЭЗ «Дубна», компания «Ядро Фаб Дубна»
Фото: ОЭЗ «Дубна», компания «Ядро Фаб Дубна»

«Исток»

Экономическая зона «Исток» находится в наукограде Фрязино. Она занимает 62,6 гектара. Планируется расширение.

При ней работает филиал МИРЭА — студентами и выпускникам вуза доступны вакансии в компаниях резидентов.

Приоритетные направления резидентов:

В «Истоке» занимаются исследованием и разработкой, созданием опытных образцов, высокотехнологичными и экспериментальными производствами.

«Ступино Квадрат»

ОЭЗ «Ступино Квадрат» популярна среди иностранных инвесторов. Один из самых ярких примеров — Индия.

Uflex Group — крупнейшая в Индии компания, базирующаяся более чем в 140 странах.

Она входит в топ-10 по производству гибкой упаковки, в топ-5 по выпуску упаковочной пленки в мире и выбрала «Ступино Квадрат» для части своих проектов.

индийская компания Uflex Group в ОЭЗ «Ступино Квадрат»
Фото: индийская компания Uflex Group в ОЭЗ «Ступино Квадрат»
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индийская компания Uflex Group в ОЭЗ «Ступино Квадрат»
Фото: индийская компания Uflex Group в ОЭЗ «Ступино Квадрат»
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индийская компания Uflex Group в ОЭЗ «Ступино Квадрат»
Фото: индийская компания Uflex Group в ОЭЗ «Ступино Квадрат»
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индийская компания Uflex Group в ОЭЗ «Ступино Квадрат»
Фото: индийская компания Uflex Group в ОЭЗ «Ступино Квадрат»
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индийская компания Uflex Group в ОЭЗ «Ступино Квадрат»
Фото: индийская компания Uflex Group в ОЭЗ «Ступино Квадрат»
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Эту площадку чаще всего выбирают компании из таких сфер: производители повседневных товаров, электроники, бытовой химии, строительных материалов, полимеров, фармацевтического и медицинского оборудования.

Значительным для ОЭЗ «Ступино Квадрат» событием стал запуск своей железной дороги.

Наличие своей железной дороги и близость к трассе М-4, которая соединяет Москву с новыми регионами России, становятся для инвесторов существенными критериями при выборе локации их будущего производства.

«Кашира»

ОЭЗ «Кашира» — это современная площадка для промышленного и высокотехнологичного бизнеса.

Инвестиции в прошлом году составили около четырех миллиардов рублей. Уже порядка 12 миллиардов резиденты инвестировали в проекты.

проект завода по производству гофроупаковки и бумаги в ОЭЗ «Кашира»
Фото: проект завода по производству гофроупаковки и бумаги в ОЭЗ «Кашира»
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проект завода по производству гофроупаковки и бумаги в ОЭЗ «Кашира»
Фото: проект завода по производству гофроупаковки и бумаги в ОЭЗ «Кашира»
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Значимо удобное транспортное расположение вблизи федеральных магистралей. До Москвы по трассе М-4 — около 100 километров, до Каширы — всего пять. Вблизи железнодорожная станция Ожерелье — четыре километра.

ОЭЗ «Кашира» — развитая логистика, большие объемы земельных, водных, газовых и энергетических ресурсов по выгодным тарифам.

«Максимиха»

ОЭЗ «Максимиха» площадью более 2 тысяч гектаров находится в Домодедове, в 45 километрах от МКАД.

Среди преимуществ локации отмечается близость к Московской агломерации, доступ к Каширскому шоссе и федеральной трассе М-4, наличие крупного железнодорожного терминала с прямым направлением на Дальний Восток и Китай.

Особая экономическая зона имеет свою службу технического заказчика, что позволяет вести строительство объектов любой сложности.

Подобрать земельный участок для запуска проекта в ОЭЗ можно на инвестиционной карте Московской области. Сегодня там доступно более 100 таких локаций.

Подробно узнать о мерах поддержки для бизнеса можно на инвестпортале Подмосковья.

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