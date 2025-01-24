Помощь на старте и каждый год. Почему производители и инвесторы выбирают подмосковные ОЭЗ
Особые экономические зоны — уникальные площадки, где благодаря льготам инвесторы создают одни из ведущих производств, будь то микроэлектроника или жизненно важные лекарства. В Подмосковье — больше всего в России ОЭЗ, их пять. Компаниям полагаются всевозможные меры поддержки.
Выбрав такую площадку, инвестор получит много преференций. Это нулевая таможенная пошлина, налоговые льготы и широкий список других привилегий.
«Мы стараемся, чтобы наши предприятия могли реализовать свою бизнес-модель в самые короткие сроки», — неоднократно отмечал губернатор Андрей Воробьев.
В подмосковных ОЭЗ — каждое шестое рабочее место всех особых экономических зон России. Они приносят 13 миллиардов налоговых поступлений в год.
В Московской области — пять особых экономических зон: «Дубна», «Исток», «Ступино Квадрат», «Кашира» и «Максимиха». Ниже — о привилегиях для них.
Статус резидента
Стать резидентом — важная задача компаний, которые выбирают площадку в ОЭЗ. Ведь именно этот статус гарантирует получение льгот.
Помимо заявки, потребуется приложить паспорт инвестиционного проекта и его финансовую модель. Пакет документов отправляют в Министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
Какими будут льготы?
Когда компания получает статус резидента, у нее появляется доступ к обширному списку льгот.
Прежде всего, налоговых:
2% составляет ставка налога на прибыль в федеральный бюджет.
Также льготы действуют и для региональной части налога на прибыль:
0% — в течение первых 5 лет с момента получения первой прибыли;
5% — в период с 6-10 год с момента получения первой прибыли;
13,5% — по истечении 10 лет с момента получения первой прибыли.
Налог на имущество организаций — 0% первые 10 лет с момента постановки на учет указанного имущества.
Земельный налог — 0% первые пять лет с момента возникновения права собственности на земельный участок.
Транспортный налог — 0% на срок пять лет с момента регистрации транспортного средства.
И это не все. Работает также режим свободной таможенной зоны — он обеспечивает нулевую таможенную пошлину. Она действует для импортируемых товаров, необходимых при производстве, а также в отношении вывозимой в другие страны продукции, произведенной в ОЭЗ.
Чем известны ОЭЗ в Подмосковье?
Около 15 тысяч высококвалифицированных рабочих мест создали в подмосковных ОЭЗ, и это количество постоянно растет. Все больше компаний приходят в сферы медицины, IT-технологий, электроники.
Из пяти особых экономических зон одна — государственная в Дубне и четыре — частные во Фрязине, Ступине, Кашире, Домодедове.
«Дубна»
Резиденты ОЭЗ «Дубна» — это компании, которые занимаются:
- био- и медицинскими технологиями;
- ядерно-физическими и нанотехнологиями;
- созданием новых композитных материалов;
- проектированием сложных технических систем.
Подмосковная особая экономическая зона «Дубна» неоднократно становилась лучшей в России.
«Исток»
Экономическая зона «Исток» находится в наукограде Фрязино. Она занимает 62,6 гектара. Планируется расширение.
При ней работает филиал МИРЭА — студентами и выпускникам вуза доступны вакансии в компаниях резидентов.
Приоритетные направления резидентов:
- СВЧ и радиоэлектронные приборы;
- лазерная техника;
- микроэлектроника;
- разработка и ПО в сфере IT;
- комплексное проектирование систем;
- интеллектуальные системы энергетики;
- медицинская и реабилитационная техника.
В «Истоке» занимаются исследованием и разработкой, созданием опытных образцов, высокотехнологичными и экспериментальными производствами.
«Ступино Квадрат»
ОЭЗ «Ступино Квадрат» популярна среди иностранных инвесторов. Один из самых ярких примеров — Индия.
Uflex Group — крупнейшая в Индии компания, базирующаяся более чем в 140 странах.
Она входит в топ-10 по производству гибкой упаковки, в топ-5 по выпуску упаковочной пленки в мире и выбрала «Ступино Квадрат» для части своих проектов.
Эту площадку чаще всего выбирают компании из таких сфер: производители повседневных товаров, электроники, бытовой химии, строительных материалов, полимеров, фармацевтического и медицинского оборудования.
Значительным для ОЭЗ «Ступино Квадрат» событием стал запуск своей железной дороги.
Наличие своей железной дороги и близость к трассе М-4, которая соединяет Москву с новыми регионами России, становятся для инвесторов существенными критериями при выборе локации их будущего производства.
«Кашира»
ОЭЗ «Кашира» — это современная площадка для промышленного и высокотехнологичного бизнеса.
Инвестиции в прошлом году составили около четырех миллиардов рублей. Уже порядка 12 миллиардов резиденты инвестировали в проекты.
Значимо удобное транспортное расположение вблизи федеральных магистралей. До Москвы по трассе М-4 — около 100 километров, до Каширы — всего пять. Вблизи железнодорожная станция Ожерелье — четыре километра.
ОЭЗ «Кашира» — развитая логистика, большие объемы земельных, водных, газовых и энергетических ресурсов по выгодным тарифам.
«Максимиха»
ОЭЗ «Максимиха» площадью более 2 тысяч гектаров находится в Домодедове, в 45 километрах от МКАД.
Среди преимуществ локации отмечается близость к Московской агломерации, доступ к Каширскому шоссе и федеральной трассе М-4, наличие крупного железнодорожного терминала с прямым направлением на Дальний Восток и Китай.
Особая экономическая зона имеет свою службу технического заказчика, что позволяет вести строительство объектов любой сложности.
Подобрать земельный участок для запуска проекта в ОЭЗ можно на инвестиционной карте Московской области. Сегодня там доступно более 100 таких локаций.
Подробно узнать о мерах поддержки для бизнеса можно на инвестпортале Подмосковья.