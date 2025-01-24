Помощь на старте и каждый год. Почему производители и инвесторы выбирают подмосковные ОЭЗ

Особые экономические зоны — уникальные площадки, где благодаря льготам инвесторы создают одни из ведущих производств, будь то микроэлектроника или жизненно важные лекарства. В Подмосковье — больше всего в России ОЭЗ, их пять. Компаниям полагаются всевозможные меры поддержки.

Выбрав такую площадку, инвестор получит много преференций. Это нулевая таможенная пошлина, налоговые льготы и широкий список других привилегий. «Мы стараемся, чтобы наши предприятия могли реализовать свою бизнес-модель в самые короткие сроки», — неоднократно отмечал губернатор Андрей Воробьев. В подмосковных ОЭЗ — каждое шестое рабочее место всех особых экономических зон России. Они приносят 13 миллиардов налоговых поступлений в год. В Московской области — пять особых экономических зон: «Дубна», «Исток», «Ступино Квадрат», «Кашира» и «Максимиха». Ниже — о привилегиях для них.

Статус резидента

Стать резидентом — важная задача компаний, которые выбирают площадку в ОЭЗ. Ведь именно этот статус гарантирует получение льгот. Помимо заявки, потребуется приложить паспорт инвестиционного проекта и его финансовую модель. Пакет документов отправляют в Министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Какими будут льготы?

Когда компания получает статус резидента, у нее появляется доступ к обширному списку льгот. Прежде всего, налоговых: 2% составляет ставка налога на прибыль в федеральный бюджет. Также льготы действуют и для региональной части налога на прибыль: 0% — в течение первых 5 лет с момента получения первой прибыли; 5% — в период с 6-10 год с момента получения первой прибыли; 13,5% — по истечении 10 лет с момента получения первой прибыли.

Фото: компания «Энкор» в ОЭЗ «Дубна» 1/3 Фото: компания «Энкор» в ОЭЗ «Дубна» 2/3 Фото: компания «Энкор» в ОЭЗ «Дубна» 3/3

Налог на имущество организаций — 0% первые 10 лет с момента постановки на учет указанного имущества. Земельный налог — 0% первые пять лет с момента возникновения права собственности на земельный участок. Транспортный налог — 0% на срок пять лет с момента регистрации транспортного средства. И это не все. Работает также режим свободной таможенной зоны — он обеспечивает нулевую таможенную пошлину. Она действует для импортируемых товаров, необходимых при производстве, а также в отношении вывозимой в другие страны продукции, произведенной в ОЭЗ.

Чем известны ОЭЗ в Подмосковье?

Около 15 тысяч высококвалифицированных рабочих мест создали в подмосковных ОЭЗ, и это количество постоянно растет. Все больше компаний приходят в сферы медицины, IT-технологий, электроники. Из пяти особых экономических зон одна — государственная в Дубне и четыре — частные во Фрязине, Ступине, Кашире, Домодедове. «Дубна» Резиденты ОЭЗ «Дубна» — это компании, которые занимаются: био- и медицинскими технологиями;

ядерно-физическими и нанотехнологиями;

созданием новых композитных материалов;

проектированием сложных технических систем.

Фото: ОЭЗ «Дубна», компания «Ядро Фаб Дубна» 1/12 Фото: ОЭЗ «Дубна», компания «Ядро Фаб Дубна» 2/12 Фото: ОЭЗ «Дубна», компания «Ядро Фаб Дубна» 3/12 Фото: ОЭЗ «Дубна», компания «Ядро Фаб Дубна» 4/12 Фото: ОЭЗ «Дубна», компания «Ядро Фаб Дубна» 5/12 Фото: ОЭЗ «Дубна», компания «Ядро Фаб Дубна» 6/12 Фото: ОЭЗ «Дубна», компания «Ядро Фаб Дубна» 7/12 Фото: ОЭЗ «Дубна», компания «Ядро Фаб Дубна» 8/12 Фото: ОЭЗ «Дубна», компания «Ядро Фаб Дубна» 9/12 Фото: ОЭЗ «Дубна», компания «Ядро Фаб Дубна» 10/12 Фото: ОЭЗ «Дубна», компания «Ядро Фаб Дубна» 11/12 Фото: ОЭЗ «Дубна», компания «Ядро Фаб Дубна» 12/12

Подмосковная особая экономическая зона «Дубна» неоднократно становилась лучшей в России.

Фото: ОЭЗ «Дубна», компания «Ядро Фаб Дубна»

«Исток»

Экономическая зона «Исток» находится в наукограде Фрязино. Она занимает 62,6 гектара. Планируется расширение. При ней работает филиал МИРЭА — студентами и выпускникам вуза доступны вакансии в компаниях резидентов. Приоритетные направления резидентов: СВЧ и радиоэлектронные приборы;

лазерная техника;

микроэлектроника;

разработка и ПО в сфере IT;

комплексное проектирование систем;

интеллектуальные системы энергетики;

медицинская и реабилитационная техника.

В «Истоке» занимаются исследованием и разработкой, созданием опытных образцов, высокотехнологичными и экспериментальными производствами.

«Ступино Квадрат» ОЭЗ «Ступино Квадрат» популярна среди иностранных инвесторов. Один из самых ярких примеров — Индия. Uflex Group — крупнейшая в Индии компания, базирующаяся более чем в 140 странах. Она входит в топ-10 по производству гибкой упаковки, в топ-5 по выпуску упаковочной пленки в мире и выбрала «Ступино Квадрат» для части своих проектов.

Фото: индийская компания Uflex Group в ОЭЗ «Ступино Квадрат» 1/5 Фото: индийская компания Uflex Group в ОЭЗ «Ступино Квадрат» 2/5 Фото: индийская компания Uflex Group в ОЭЗ «Ступино Квадрат» 3/5 Фото: индийская компания Uflex Group в ОЭЗ «Ступино Квадрат» 4/5 Фото: индийская компания Uflex Group в ОЭЗ «Ступино Квадрат» 5/5

Эту площадку чаще всего выбирают компании из таких сфер: производители повседневных товаров, электроники, бытовой химии, строительных материалов, полимеров, фармацевтического и медицинского оборудования. Значительным для ОЭЗ «Ступино Квадрат» событием стал запуск своей железной дороги. Наличие своей железной дороги и близость к трассе М-4, которая соединяет Москву с новыми регионами России, становятся для инвесторов существенными критериями при выборе локации их будущего производства.

«Кашира» ОЭЗ «Кашира» — это современная площадка для промышленного и высокотехнологичного бизнеса. Инвестиции в прошлом году составили около четырех миллиардов рублей. Уже порядка 12 миллиардов резиденты инвестировали в проекты.

Фото: проект завода по производству гофроупаковки и бумаги в ОЭЗ «Кашира» 1/2 Фото: проект завода по производству гофроупаковки и бумаги в ОЭЗ «Кашира» 2/2

Значимо удобное транспортное расположение вблизи федеральных магистралей. До Москвы по трассе М-4 — около 100 километров, до Каширы — всего пять. Вблизи железнодорожная станция Ожерелье — четыре километра. ОЭЗ «Кашира» — развитая логистика, большие объемы земельных, водных, газовых и энергетических ресурсов по выгодным тарифам.

«Максимиха» ОЭЗ «Максимиха» площадью более 2 тысяч гектаров находится в Домодедове, в 45 километрах от МКАД. Среди преимуществ локации отмечается близость к Московской агломерации, доступ к Каширскому шоссе и федеральной трассе М-4, наличие крупного железнодорожного терминала с прямым направлением на Дальний Восток и Китай. Особая экономическая зона имеет свою службу технического заказчика, что позволяет вести строительство объектов любой сложности.

Подобрать земельный участок для запуска проекта в ОЭЗ можно на инвестиционной карте Московской области. Сегодня там доступно более 100 таких локаций. Подробно узнать о мерах поддержки для бизнеса можно на инвестпортале Подмосковья.