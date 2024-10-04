«Все они заполнены партнерами». Андрей Воробьев — о пяти особых экономических зонах Подмосковья

Пять особых экономических зон работает в Подмосковье. Это промышленные площадки с инфраструктурой для новых производств. Все ОЭЗ заполнены резидентами, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

«Мы действительно имеем пять ОЭЗ. Может, кому-то покажется, что это многовато. Но факт в том, что все они заполнены и заполняются нашими партнерами. Мы стараемся еще строить индустриальные парки», — отметил Андрей Воробьев на Международном форуме ОЭЗ — 2024.

В индустриальных парках, напомнил он, действует немного другой налоговый режим.

«Но мы делаем так, чтобы каждое новое предприятие чувствовало поддержку», — сказал губернатор.

Он поблагодарил всех руководителей особых экономических зон в Подмосковье, которые приехали на пленарное заседание «Развитие и перспективы ОЭЗ в современной экономике».

«Я надеюсь, что каждое такое собрание несет пользу. Ключевое для нас — обсудить проблемы, которые власть должна решать, которые должны решаться на законодательном уровне. Я очень благодарен комитету, депутатам, сенаторам, которые здесь присутствуют. И, конечно, мы заинтересованы дальше расширять наши площадки», — подытожил Андрей Воробьев.

Например, ОЭЗ «Дубна» расширяли уже три раза.