Андрей Воробьев: Подмосковье заинтересовано в партнерстве с иностранными инвесторами в ОЭЗ
Губернатор Подмосковья назвал важным партнерство ОЭЗ с иностранными инвесторами
Особые экономические зоны Подмосковья позволяют инвесторам развивать проекты ускоренными темпами и предоставляют для этого готовую инфраструктуру. Важную роль играет и сотрудничество с иностранными партнерами, рассказал губернатор Андрей Воробьев на Международном форуме ОЭЗ — 2024.
«Главная цель, чтобы каждый приходил в наши индустриальные парки и ОЭЗ, чтобы инвестор реализовал свое предприятие, свою мечту в полной мере — с прибылью и внедрением всего самого умного и полезного как для человека, так и для нашей страны», — подчеркнул глава Подмосковья.
Сегодня проходит пленарное заседание «Развитие и перспективы ОЭЗ в современной экономике», это часть международного форума.
Мы здесь, чтобы поблагодарить и наших иностранных гостей, наших партнеров. Вы приехали сюда, и мы надеемся, что сможем доходчиво подтвердить своими действиями, что мы открыты к сотрудничеству. Нам интересны ваши идеи.
Андрей Воробьев
По его словам, сегодня как никогда важно делать встречные шаги в разных направлениях, будь то инфраструктура, жилье или решение трудовых ресурсов.
«Мы знаем, что наш вклад для вас важен», — подытожил Андрей Воробьев.
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