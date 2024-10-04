Андрей Воробьев: Подмосковье заинтересовано в партнерстве с иностранными инвесторами в ОЭЗ

Особые экономические зоны Подмосковья позволяют инвесторам развивать проекты ускоренными темпами и предоставляют для этого готовую инфраструктуру. Важную роль играет и сотрудничество с иностранными партнерами, рассказал губернатор Андрей Воробьев на Международном форуме ОЭЗ — 2024.

«Главная цель, чтобы каждый приходил в наши индустриальные парки и ОЭЗ, чтобы инвестор реализовал свое предприятие, свою мечту в полной мере — с прибылью и внедрением всего самого умного и полезного как для человека, так и для нашей страны», — подчеркнул глава Подмосковья.

Сегодня проходит пленарное заседание «Развитие и перспективы ОЭЗ в современной экономике», это часть международного форума.