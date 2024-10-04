Разработка IT-техники и нового ПО. Чем уникальны резиденты подмосковной ОЭЗ «Дубна»
Андрей Воробьев и Александр Новак встретились с резидентами ОЭЗ «Дубна»
Yadro — передовой разработчик IT-техники в России, компания базируется в Подмосковье с 2020 года. Она создает планшеты Kvadra и версию нового программного обеспечения. А в 2025-м начнет производить детали для базовых станций мобильной связи, отметил губернатор Андрей Воробьев.
Yadro вносит существенный вклад в импортозамещение. Сегодня это крупнейшая технологическая компания России, объединившая разработку и производство передовых вычислительных платформ, систем хранения данных, микропроцессорных ядер.
«Yadro — передовой разработчик IT-оборудования в нашей стране. Компания построила в Дубне уникальный и крупнейший в России завод полного цикла по производству вычислительной техники и телеком-оборудования», — подчеркнул губернатор.
Это резидент особой экономической зоны «Дубна» в Подмосковье. Она известна во всей стране: здесь находится большое количество ведущих предприятий. Саму ОЭЗ расширяли уже трижды, ведь туда приходили все новые инвесторы.
В Дубне проходит II Международным форум особых экономических зон. Андрей Воробьев и заместитель председателя правительства России Александр Новак посетили производство Yadro и компанию «Энкор».
Успех особой экономической зоны «Дубна» очевиден. Это видно и на производстве «Энкор», и на всех других более 160, которые сегодня работают здесь. Наши партнеры не просто запускают заводы — они имеют амбиции по расширению.
Андрей Воробьев
«Энкор» в Дубне занимается разработкой электротехнического оборудования — это свыше 100 видов продукции, включая КТУ постоянного тока, КРУ переменного и постоянного тока.
В 2022 году производству присвоили статус системообразующего. Скоро его расширят, поскольку продолжается строительство второй части.
«Энкор» — резидент особой экономической зоны «Дубна» с 2019 года. На предприятии создали уже более 400 рабочих мест, вскоре их станет больше.
О льготах в ОЭЗ «Дубна»
Все пять особых экономических зон Подмосковья дают особенную возможность быстро запускать новые производства.
Там инвесторы получают льготные условия, удобство строительства и доступность коммуникаций — всю необходимую инфраструктуру. Для резидентов действуют льготные налоги на прибыль, имущество, земельный и транспортный налоги, нулевые таможенные пошлины.
Радует, что в ОЭЗ работает много молодежи, компании используют самые современные технологии и не планируют останавливаться.
Александр Новак
Он подчеркнул, что правительство принимает различные меры, которые помогают при реализации таких крупных проектов.
На форуме бсудили и возможность резидентов ОЭЗ передавать в залог арендные права на земельные участки. Законопроект уже рассмотрен правительством и готовится к внесению в Госдуму.
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