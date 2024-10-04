Разработка IT-техники и нового ПО. Чем уникальны резиденты подмосковной ОЭЗ «Дубна»

Андрей Воробьев и Александр Новак встретились с резидентами ОЭЗ «Дубна»

Yadro — передовой разработчик IT-техники в России, компания базируется в Подмосковье с 2020 года. Она создает планшеты Kvadra и версию нового программного обеспечения. А в 2025-м начнет производить детали для базовых станций мобильной связи, отметил губернатор Андрей Воробьев .

«Yadro — передовой разработчик IT-оборудования в нашей стране. Компания построила в Дубне уникальный и крупнейший в России завод полного цикла по производству вычислительной техники и телеком-оборудования», — подчеркнул губернатор.

Yadro вносит существенный вклад в импортозамещение . Сегодня это крупнейшая технологическая компания России, объединившая разработку и производство передовых вычислительных платформ, систем хранения данных, микропроцессорных ядер.

Это резидент особой экономической зоны «Дубна» в Подмосковье. Она известна во всей стране: здесь находится большое количество ведущих предприятий. Саму ОЭЗ расширяли уже трижды, ведь туда приходили все новые инвесторы.

В Дубне проходит II Международным форум особых экономических зон. Андрей Воробьев и заместитель председателя правительства России Александр Новак посетили производство Yadro и компанию «Энкор».