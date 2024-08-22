Процесс получения статуса резидента ОЭЗ оптимизировали в Подмосковье

Новые правила рассмотрения заявок на статус резидента особой экономической зоны ввели в Подмосковье. Теперь предприниматели будут прикладывать к ним финансовую модель и паспорт инвестпроекта.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, ранее для получения статуса резидента копании предоставляли бизнес-планы. Теперь к заявке необходимо приложить паспорт инвестпроекта и финансовую модель, рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава министерства Екатерина Зиновьева.

Она добавила что в регионе работают пять особых экономических зон. Это «Дубна», «Ступино Квадрат», «Исток» (Фрязино), «Кашира» и «Максимиха». Сейчас там работают свыше 200 резидентов, а специальный налоговый режим дает им льготы. Так, в течение 10 лет для них действует нулевая ставка налога на имущество, а в течение пяти лет обнуляются земельный и транспортный налоги.

По словам Зиновьевой, изменения также коснулись критериев оценки документов для получения статуса резидента. Теперь заявки будут рассматривать комиссия, в состав которой войдут эксперты Мининвеста, представители управляющих компаний ОЭЗ и администраций округов.

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