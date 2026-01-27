Сегодня 11:28 Мощный снегопад обрушился на Подмосковье. Как городские округа справляются с непогодой 0 0 0 Фото: Уборка снега в поселке Большие Вяземы Одинцовского округа / Медиасток.рф Подмосковье

Благоустройство

Дороги

Погода

Снегопад

Сильные осадки пришли в Московскую область утром 27 января. По данным синоптиков, местами выросли полуметровые сугробы: в Михайловском — до 50 сантиметров. На борьбу со стихией уже вывели более 7,5 тысячи спецмашин и 30 тысяч дворников. Ожидается, что снегопад продлится до четверга. О том, как регион справляется с непогодой, — в нашем материале.

Из-за сильного снега в Подмосковье образовались восьмибалльные пробки, а аэропорт Шереметьево приостановил прием и выпуск самолетов с 09:00 до 12:00. Автомобилистов призвали отказаться от поездок на личном транспорте и по возможности пересесть на автобусы. На борьбу с последствиями непогоды вывели 7,5 тысячи спецмашин — это больше, чем в предыдущий сильный снегопад, пришедший в регион с циклоном «Фрэнсис». По словам вице-губернатора Владислава Мурашова, к работам также подключили спецмашины Комитета лесного хозяйства, частных предприятий и застройщиков. Все службы работают круглосуточно. «Активно будем использовать ручные роторы, их у нас 3,1 тысячи. В первые дни это самое эффективное, особенно на тротуарах, подходах к школам», — сказал он.

Фото: Пресс-служба администрации города или района

В первую очередь специалисты расчищают входные группы, лестницы и подъезды, затем прокладывают пути к автобусным остановкам, магазинам, больницам и школам. После этого снег убирают у мусорных баков, на детских площадках и парковках. С утра к работам присоединились волонтеры. Ребята помогают расчищать дворы, подходы к социальным учреждениям, а также адресно выезжают к пенсионерам и ветеранам. Химки С раннего утра в Химках кипит работа: коммунальные службы убирают снег во дворах, на улицах, пешеходных дорожках и подходах к автобусным остановкам. Проезжую часть обрабатывают ото льда, чтобы снизить риски ДТП.

Сейчас работы ведут на улицах Дружбы, Маяковского, Пролетарской, Московской, Академика Грушина, Бабакина, Комсомольской, Центральной, Подрезкова, Молодежной и на других территориях. Истра На уборку снега в Истре вышли свыше 550 подготовленных рабочих. На вооружении — 150 спецмашин. Это тракторы, погрузчики и самосвалы, которые помогут дворникам быстро вывозить снег за пределы города. Павловский Посад Более 400 дворников и 200 машин вывели на расчистку улиц в Павловском Посаде. Погрузчики, грейдеры и тракторы работают с четырех часов утра.

Вывозить снег здесь также будут круглосуточно. Богородский округ Четыре КамАЗа, 11 тракторов, 12 «Газелей», четыре погрузчика и четыре самосвала задействовали в уборке общественных пространств в Богородском округе. С последствиями стихии борются 100 человек, вооруженных ручными роторами.

Клин Волонтеры присоединились к уборке снега по всему Подмосковью, в том числе в Клину. С утра они очищают дорожки на мемориале «Вечный огонь» и проезжую часть на Литейной улице у клуба «Стекольный».

Фото: Пресс-служба администрации города или района

Долгопрудный На муниципальных и региональных дорогах Долгопрудного задействовали 43 спецмашины и 43 дворника. Еще 23 единицы техники и 32 рабочих занимаются расчисткой общественных пространств, тротуаров и дорожек.

Уборку ведут по всему городу. Специалисты используют ручные роторы, вывозят складированный снег и проводят другие необходимые работы. Коломна На круглосуточном режиме работы находятся и дорожные службы Коломны. Комфортный проезд здесь будут обеспечивать 45 тракторов, комбинированных машин, погрузчиков и грейдеров. Бороться с последствиями снегопада будут 43 специалиста.

Лобня Свыше 70 машин и порядка 300 рабочих вывели на уборку снега в Лобне. С самого утра они обеспечивают чистоту на дорогах, подъездах к больницам и школам, остановках общественного транспорта и во дворах. Зарайск

Фото: Пресс-служба администрации города или района

Порядка 100 дворников трудятся над чистотой улиц в Зарайске. Сегодня на их вооружении около 30 спецмашин. Работу начали сразу после прихода снегопада — в семь часов утра. Воскресенск На улицы Воскресенска в этот день вышли около 50 единиц спецтехники. В первую очередь машины работают на опасных участках. Это спуски, подъемы и мосты. После этого снег убирают на основных дорогах, улицах и во дворах. Бронницы

Фото: Пресс-служба администрации города или района

С шести часов утра дворники трудятся в Бронницах. Более 75 человек обеспечивают комфортное передвижение жителей. В этом им помогают более 15 специализированных машин.