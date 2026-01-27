Вице-губернатор Мурашов: 30 тысяч дворников вышли на уборку улиц в Подмосковье

Сильный снегопад пришел в Подмосковье 27 января. Ожидается, что всего на этой неделе выпадет до 70 сантиметров осадков. В уборке улиц уже задействовали 7,5 тысячи спецмашин и порядка 30 тысяч дворников по всему региону, рассказал вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов.

Первый сильный снегопад прошел в Подмосковье в новогодние праздники. Тогда коммунальные службы вывели на улицы порядка семи тысяч машин, привлекая дополнительную технику застройщиков, сельхозпредприятий и предпринимателей. Этот опыт дал возможность коммунальным службам понять, какие ресурсы нужно задействовать для обеспечения комфортной жизни в Подмосковье во время непогоды, рассказал Мурашов.

«Сегодня у нас вышло 7,5 тысячи единиц техники. Это тракторы, погрузчики. В первый снегопад вышло семь тысяч. Дополнительно привлекли технику бизнеса, застройщиков», — сказал он.

В работе также активно применяют ручные роторы — они позволяют дворникам расчищать подходы к социальным учреждениям, автобусным остановкам и другим объектам. Всего в уборке задействуют более трех тысяч таких аппаратов.

После первого сильного снегопада в Подмосковье выявили 100 «красных зон», работы в которых сегодня отслеживают с особым вниманием. Жалобы жителей отображаются на цифровой карте, чтобы специалисты могли оперативно направить в проблемные точки дополнительные ресурсы.