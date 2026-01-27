Аэропорт Шереметьево временно закрыли из-за непогоды 27 января

Аэропорт Шереметьево временно остановил прием и выпуск самолетов из-за плохих погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Представители аэропорта уточнили, что объект не будет работать до 12:00.

«Авиакомпании корректируют расписание полетов. Узнать актуальную информацию о статусе рейсов пассажиры могут в контакт-центрах и по каналам коммуникации авиакомпаний и аэропорта», — отметили в пресс-службе.

Москву и Подмосковье сегодня накрыл сильный снегопад. На сайте областного главка МЧС появилось экстренное предупреждение о непогоде — с 27 по 28 января в столичном регионе будет гололедица, водителей ждут снежные заносы на дорогах. Автомобилистов призвали отказаться от поездок на личных машинах и по возможности пересесть на общественный транспорт.

Пешеходам рекомендовали обходить дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев, трубопроводов, линий электропередачи и промышленных объектов.