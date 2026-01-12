Сегодня 16:19 Испытание снегом. Как в Подмосковье обеспечили чистоту дорог и стабильную работу ЖКХ в непогоду Андрей Воробьев: более 10 тысяч машин задействовали в уборке улиц Подмосковья 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Самый крупный за последние 56 лет снегопад прошел в Подмосковье. За сутки в регионе выпало более 50 сантиметров осадков. В уборке улиц и дорог задействовали более 10 тысяч машин и 30 тысяч дворников, рассказал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов главе региона Андрею Воробьеву.

В Подмосковье более 42 тысяч километров дорог, 21 тысяча дворов, проездов и общественных пространств. Во время новогодних праздников их чистоту обеспечивали 4,5 тысячи машин и 11 тысяч рабочих. «Обеспечить нормальное движение на федеральных, региональных, муниципальных трассах, подъездах к малым населенным пунктам — пожалуй, сейчас самая непростая задача. Нам необходимо и дальше вести эту работу по тем алгоритмам, которые мы используем», — сказал Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

С 30 декабря по 8 января все обращения жителей в ЦУР отрабатывались с особым вниманием. В среднем — 80% жалоб получали реакцию в течение одного дня. После 9 января из-за сильного снегопада режим работы изменился. К циклону «Фрэнсис» начали готовиться заранее. «В первую очередь было необходимо максимально расчистить дороги, чтобы люди не выезжали на заснеженные трассы, не рисковали. А далее мы ввели дополнительные ресурсы — до 7,5 тысячи единиц техники, 3,7 тысячи ручных роторов, более 28 тысяч дворников и трех тысяч дорожных рабочих», — сказал Мурашов. Работу техники и дворников контролировали в режиме реального времени. Цифровая система объединила три сервиса, которые отображают передвижение машин и специалистов на карте, а также показывает уже убранные территории.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В первую очередь работы проводили на опасных участках, затем — на автобусных маршрутах, входных группах, лестницах и тротуарах. Работу координирует ЖКХ-Центр, сотрудники которого также оперативно реагируют на любые неполадки в работе систем тепло-, водо- и электроснабжения. «Мы уделяем большое внимание всему, что касается модернизации системы ЖКХ. Здесь у нас три магистральных направления — тепло, вода и энергетика. Все они взаимосвязаны: чаще всего одно не может работать без другого. И мы видим, что и система, в которую мы внедряли лучшие практики, и Центр ЖКХ сегодня дают результаты», — добавил губернатор.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Следить за показателями на каждом объекте помогают специальные датчики, а чат-бот позволяет мгновенно доставлять сигнал о проблеме профильным ведомствам.