Сегодня 16:18 От семейных ферм до агрокластеров. Как Подмосковье сделало рывок и стало сырной столицей России Подмосковье стало лидером России по производству сыра 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

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За 10 лет Московская область увеличила объемы производства сыра почти в три раза и вышла на первое место по России. В регионе производят сорта массового спроса и элитные, с плесенью разных цветов, работают крупные агрокластеры и маленькие семейные фермы. О том, как области удалось совершить этот рывок и как живут подмосковные сыровары, — в материале 360.ru.

Производство сыра в цифрах и фактах В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья рассказали, что в 2014 году в регионе выпустили 56 тысяч тонн сыра, а в 2023-м — уже 154 тысячи тонн. Сегодня каждый пятый килограмм сливочного, пошехонского или, скажем, моцареллы в стране делают в Московской области.

Фото: Медиасток.рф

За девять месяцев 2024-го компании произвели почти 130 тысяч тонн сыра. Подмосковье удерживает национальное лидерство по этому направлению. В области сыр делают более 50 промышленных предприятий и 50 фермерских хозяйств. Например, в парке «Сырная долина» в Дмитрове успешно работает компания «Сыровар». Здесь специализируются на твердых сортах и производят более пяти тысяч тонн продукции в год. В числе лидеров Подмосковья также Озерецкий молочный комбинат (Дмитров), «Сыр&Beer» (Королев), «Хохланд Руссланд» (Раменское), Истринская сыроварня Олега Сироты. Подмосковные сыры охотно покупают и за границей. Регион отправляет их на экспорт в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию.

Фото: Медиасток.рф

Откуда берется молоко для сыра Рывок в сыроварении был бы невозможен без развития молочного животноводства. Причем мало просто строить новые фермы — нужно увеличивать их продуктивность. А это уже целый комплекс важных решений, включающий генетический отбор, условия содержания и питания. Племзавод «Пойма» в Луховицах — один из лидеров по надоям в Подмосковье. В хозяйстве содержится 2850 коров, и каждая дает молоко в течение 305 дней в году. Одна буренка — это примерно 10 тысяч килограммов молока за 12 месяцев. В этом году племзавод идет на рекорд и стремится увеличить среднее количество до 10,4 тысячи килограммов. В «Пойме» рассказали, что для высокой продуктивности критически важной является племенная работа. Именно генетика определяет будущий потенциал коровы. К важным факторам относятся также питательный рацион, микроклимат на ферме, хорошо отработанная технология доения и внимательное отношение. Мелочей нет — и каждое условие обязательно для исполнения.

На племзаводе «Пойма» живет рекордсменка — корова по кличке Злоба. Она родилась в 2020 году и дала хозяйству уже три теленка. В ноябре 2024-го буренка производила 57,2 килограмма молока в сутки, что на 25 килограммов выше, чем в среднем по стаду. За 305 дней лактации Злоба способна дать до 15 тысяч килограммов молока.

Молоко из «Поймы» и других подобных агрокомплексов Подмосковья отправляют на крупные предприятия по переработке. И там из них делают сметану, сливочное масло, кефир и, конечно же, сыр.

Фото: Медиасток.рф

Какое молоко подходит для сыра Для производства сыра подходит только качественное молоко с особыми параметрами. За последние годы в Подмосковье наметилась тенденция к улучшению этих показателей — об этом говорят флагманы отрасли. «Мы наблюдаем не только увеличение количества производимого молока, но и значительное улучшение качества по содержанию белка, улучшению микробиологических показателей. Это напрямую связано с условиями содержания и кормления животных», — рассказали в ООО «Сыровар». Компания перерабатывает 190 тонн молока в сутки. Штат сотрудников предприятия составляет 340 человек. Выпускает сыры под марками палермо и парменто и поставляет их во все крупные торговые сети России. Годовой объем производства в «Сыроваре» составляет более пяти тысяч тонн. Во многом именно это предприятие позволило Подмосковью стать сырным лидером России.

Фото: Медиасток.рф

Частные сыроварни в Подмосковье Наряду с крупнейшими предприятиями, свою лепту в развитие отрасли вносят и фермерские хозяйства. Одно из них — это чеховский «Черный лис», которым занимаются супруги Константин и Валерия Коваленко. В ассортименте фермы 43 названия — от вытяжных, полутвердых и твердых, до благородных сортов с плесенью. Используют только свое молоко самого высокого качества — экономить на сырье нельзя. «Знакомы с многими успешными сыроварами в Подмосковье. Они производят сыры действительно мирового уровня. Это Олег Сирота, Николай Логачев, Андрей и Галина Блажко. Они не просто смогли построить успешный бизнес, но и завоевывают награды на международных сырных фестивалях. Подмосковье сегодня можно по праву назвать сырной столицей России», — говорят супруги Коваленко. «Черный лис» реализует свою продукцию в родном Чехове и через интернет.

Фото: Медиасток.рф

Премиальные сорта сыра Этой осенью в Подмосковье появился еще один завод по производству сыра, старт его работе дал губернатор Андрей Воробьев. Предприятие работает в Ленинском округе и специализируется на премиальных сортах.

Открытие этого завода — судьбоносносный момент для нас. Наш агрохолдинг обрабатывает порядка 10 тысяч гектаров, большая часть из которых отведена под выращивание кормовых культур. На молочных фермах содержится пять тысяч коров, а также 500 голов молочных овец. управляющий партнер группы компаний «Рота» Алла Налча.

«Рота-Агро» владеет технологиями сыроварения, позволяющими делать мягкие, полутвердые, а также уникальные твердые и сверхтвердые сорта со сроком созревания до трех лет. Особая гордость — сыр из овечьего молока резерв, который получил золотую медаль «Лучшие сыры России». Еще один победитель международного конкурса — сыр монтарино микс. Сыр от агропромышленного комплекса «Рота-Агро» получил золотую медаль дегустационного конкурса «Наша марка» в Санкт-Петербурге. Часть затрат на строительство нового завода инвесторам возместят за счет бюджета Подмосковья.

Фото: Медиасток.рф

Сырная долина Чтобы производить еще больше сыра, в Подмосковье даже создали специальный агропарк кластерного типа «Сырная долина». Это большая промышленная площадка со всей необходимой инфраструктурой, созданная за счет бюджета региона. Именно там работает «Сыровар». В 2025 году в кластере запустят завод «Звезда Подмосковья» с проектной мощностью 4,5 тысячи тонн сыра в год. А в 2026-м там же начнет работать «Продмол» на восемь тысяч тонн.

Фото: Медиасток.рф

Как Подмосковье поддерживает своих сыроваров Меры поддержки сыроваров, принятые в Московской области, способствуют наращиванию производства. В регионе действует несколько программ, которые помогают как крупным предприятиям, так и маленьким фермам.

«Гранты, субсидии, компенсация затрат на оборудование, займы с субсидированной процентной ставкой, выделение земель, да и многое другое. Министерство сельского хозяйства Московской области проводит очень активную работу. фермеры Коваленко из «Черного лиса».

Подмосковным сыроварам возмещают до 20% от затрат на запуск производства. Помогают вернуть до 70% стоимости оборудования для маркировки молочной продукции. Доступны льготные кредиты и налоговые льготы, а также выгодные займы от регионального Фонда развития промышленности на покупку оборудования. Субсидии на создание объектов инженерной инфраструктуры доходят до 200 миллионов рублей — средства выделяют непосредственно из бюджета Подмосковья. У пищевиков также есть возможность вернуть до 20 миллионов рублей на новое оборудование. А для строительства новых ферм и заводов можно получить участок.

Фото: Медиасток.рф

Гастрономические фестивали и сырные ярмарки Материальная поддержка, безусловно, важна и помогает отрасли развиваться. Но и без вдохновения, заботы и помощи в продвижении тоже не обойтись. В Подмосковье искренне полюбили сыр, и это заметно каждому. Уже несколько лет в деревне Дубровское под Истрой проводят летний фестиваль, куда съезжаются сыровары со всей России. Это заметное событие. Например, в прошлом августе его посетили 120 тысяч человек. Фермеры продали 60 тонн сыра и 32 тонны молочной продукции, не считая мясных деликатесов, меда, вина и многого другого.

Если раньше говорили, что русские не могут варить настоящий сыр, то сегодня мы видим сотни образцов высочайшего качества и выбираем из лучших лучшие. Это достойный повод для гордости. истринский сыровар Олег Сирота.

Фестивали поменьше, фермерские ярмарки и презентации проходят и вовсе каждый месяц. Это очень помогает с реализацией и укрепляет во мнении, что сыр — это новый бренд Подмосковья. Очевидно, что регион будет удерживать свои позиции и еще не раз подтвердит звание сырной столицы России.