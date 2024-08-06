Свыше 120 тысяч человек посетили сырный фестиваль в Истре

Сырный фестиваль прошел в деревне Дубровское под Истрой с 2 по 4 августа. Его посетили более 120 тысяч человек, это на четыре тысячи больше, чем в прошлом году.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, в первый день фестиваля его посетили около 23 тысяч человек, во второй и третий дни — 54 тысячи и 43 тысячи соответственно.

Всего на фестивали продали 60 тонн сыра, 32 тонны молочной продукции, 10 тонн мясных изделий, восемь тонн меда, около 10 тысяч бутылок вина и свыше 15 тысяч кондитерских изделий и товаров ручной работы.

Свою продукцию на фестивале представили фермеры более чем из 50 регионов России, в том числе из Краснодарского края, Белгородской, Брянское, Воронежской и других областей. Подмосковье представили 97 хозяйств.

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