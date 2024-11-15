Произведенный в Подмосковье сыр камамбер победил на международном конкурсе

Сыр от агропромышленного комплекса «Рота-Агро» получил золотую медаль дегустационного конкурса «Наша марка» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Подмосковный сыр камамбер признали полностью соответствующим российским и мировым стандартам. Продукт создан из молока с собственных ферм, где содержатся пять тысяч коров и 450 голов молочных овец. Сыр, покрытый белой благородной плесенью, сохраняет нежную текстуру и сливочный вкус с грибными оттенками.

Камамбер от «Рота-Агро» уже занимал призовые места в разных конкурсах и признан «Лучшим сыром России».

В ноябре в Ленинском округе открылся новый завод премиальных сортов сыра «Рота-Агро». В проект инвестировали 1,5 миллиарда рублей, сейчас на предприятии трудятся 55 человек, а позже мощность персонала составит 200 сотрудников. Старт работе завода дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.