Андрей Воробьев: новую ИИ-систему Сбера внедрят в поликлиниках Подмосковья
В Подмосковье внедрят новую систему искусственного интеллекта, которая позволит выявлять риски развития заболеваний еще до появления первых симптомов, а также снизить нагрузку на медицинских работников. О расширении возможностей применения ИИ в региональном здравоохранении рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Разработанную Сбером мультиагентную систему представили 27 ноября на международной конференции AI Journey. Она объединяет несколько специализированных цифровых помощников, каждый из которых отвечает за определенный этап оказания медицинской помощи.
От лечения к профилактике
По словам Андрея Воробьева, Подмосковье уже имеет успешный опыт сотрудничества со Сбером в сфере цифровизации здравоохранения. В частности, в регионе используют диагностический ассистент AIDA, а пользователям приложения «Добродел Здоровье» доступна функция расшифровки лабораторных исследований с помощью искусственного интеллекта.
Теперь же будем внедрять в наши поликлиники мультиагентную ИИ-систему, разработанную Сбером, которая также на основе данных из медкарты, где собран весь анамнез, предлагает пациенту пройти необходимые обследования. Это позволит предупреждать возможные заболевания или «ловить» их на ранней стадии, что порой критически важно для успешного лечения. Безусловно, как и всегда, последнее слово за врачом. Однако такие инструменты, в том числе, помогают специалистам экономить время, а значит, больше внимания уделять пациенту.
Андрей Воробьев
губернатор Подмосковья
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подчеркнул, что применение искусственного интеллекта позволяет персонализировать медицинскую помощь, уделять больше внимания профилактике заболеваний и сокращать объем рутинной работы специалистов.
ИИ не заменяет врача — он возвращает врачам время для пациентов. Сегодня ИИ уже работает на всех этапах: от профилактики и диагностики до лечения и реабилитации, а электронная медкарта, где накапливается информация о здоровье человека на протяжении всей жизни, служит для этого фундаментом.
Михаил Мурашко
министр здравоохранения России
Как работает новая ИИ-система
В основу технологии легла модель риск-профилирования, созданная Сбером совместно с AIRI. Анализируя сведения из электронной медицинской карты, искусственный интеллект помогает определить, каким пациентам необходимо дополнительное обследование.
Перед посещением поликлиники цифровой помощник уточняет жалобы пациента и передает собранную информацию в медицинскую информационную систему. Во время приема специалист может воспользоваться этими данными, а также свериться с клиническими рекомендациями.
Мы объединили отдельные ИИ-инструменты в единую систему, чтобы помочь врачам выявлять риски заболеваний и приглашать пациентов проверить здоровье еще до появления симптомов. Это открывает новые возможности для развития персонализированной медицины в масштабе страны: определять, кому и когда предложить обследование с учетом данных о состоянии конкретного человека. Такую систему уже начали использовать в Московской области. Все клинические решения остаются за врачом.
Сергей Жданов
директор Центра индустрии здоровья Сбера
Более 5,3 миллиона диагнозов поставили с помощью ИИ
В первичном звене здравоохранения также продолжает работать диагностический ассистент AIDA, который на основе жалоб пациента, анамнеза и результатов обследований предлагает врачу возможный диагноз. С начала 2026 года с использованием этого инструмента специалисты поставили более 5,3 миллиона диагнозов.
Помимо этого, цифровые помощники позволяют пациентам получать понятные объяснения результатов лабораторных исследований, а руководителям медицинских учреждений — автоматизировать проверку историй болезни на соответствие нормативным требованиям.