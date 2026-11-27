Фото: Поликлиника после капитального ремонта на улице Маковского в Одинцово / Медиасток.рф

В Подмосковье внедрят новую систему искусственного интеллекта, которая позволит выявлять риски развития заболеваний еще до появления первых симптомов, а также снизить нагрузку на медицинских работников. О расширении возможностей применения ИИ в региональном здравоохранении рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев .

Разработанную Сбером мультиагентную систему представили 27 ноября на международной конференции AI Journey. Она объединяет несколько специализированных цифровых помощников, каждый из которых отвечает за определенный этап оказания медицинской помощи.

От лечения к профилактике

По словам Андрея Воробьева, Подмосковье уже имеет успешный опыт сотрудничества со Сбером в сфере цифровизации здравоохранения. В частности, в регионе используют диагностический ассистент AIDA, а пользователям приложения «Добродел Здоровье» доступна функция расшифровки лабораторных исследований с помощью искусственного интеллекта.