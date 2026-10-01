Сегодня 12:15 От античности до Ван Гога. Студенты B&D представили 61 образ на Московской неделе моды Студенты Института B&D представили показ на подиуме Московской недели моды Фото: Институт B&D Москва

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Институт бизнеса и дизайна B&D 29 сентября по традиции стал участником седьмой Московской недели моды. Студенты 1–3 курсов направлений «Дизайн костюма» и «Арт-фэшн» в своих образах заново осмыслили обширное культурное наследие человечества — от античной мифологии до архитектуры и искусства XX века.

Исследование «Назад в будущее» В фундамент показа заложилось исследование «Назад в будущее», над которым студенты различных курсов трудились на протяжении всего года. В его основе — актуальная интерпретация наследия разных эпох: исторических форм и силуэтов, художественных принципов, приемов работы с тканями и прочих элементов материальной и визуальной культуры минувших лет. Учащиеся соединили архивные мотивы с новейшими технологиями, поэкспериментировали с формой и индивидуальным художественным стилем. Ключевой их задачей стало представить новое прочтение — истинное дизайнерское высказывание. Подобный глубокий исследовательский метод заложен в основу всего образовательного процесса Института бизнеса и дизайна B&D. Сами же коллекции воплощают главную миссию Института — формирование индивидуального авторского стиля и подготовку дизайнеров к самостоятельной деятельности.

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Люди устали быть одинаковыми 33 дизайнера представили 61 образ, вдохновившись фольклором и архаичным верованиям, историческим стилем и военной символикой, искусством, керамикой и коллажем, архитектурой храмов и высотных зданий, уличной культурой и индустриальной эстетикой. На подиуме из костюмов показали полотна Ван Гога, коллажи Сергея Параджанова и византийские мозаики. «Люди просто устали быть одинаковыми, безликими, и именно одежда позволяет им выразить свою индивидуальность. Коллекции объединили элегантность — такие традиционные, но такие актуальные сегодня тренды», — заявила заведующая кафедрой дизайна костюма B&D, кандидат культурологии, доцент, член Союза дизайнеров России, член Союза художников России, член Союза дизайнеров Москвы Элина Андросова. По ее словам, в показах сделали акцент на визуальной эстетике и женственности, что раскрыло внутреннюю красоту каждого через моду и наряд.

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От славянской мифологии до музейных традиций Показ начался с костюма Екатерины Глаголевой из коллекции «Навь», в которой автор обратилась к славянской мифологии и собирательному женскому образу. Закончили показ экспериментальным образом первокурсника Вениамина Приходько, чей проект опирается на музейные традиции хранения и демонстрации исторического костюма, а именно — на свадебное платье Софии Магдалены Датской 1766 года из собрания Королевской оружейной палаты в Стокгольме. Отсылку к музейной тематике в финале выбрали неслучайно: тема этого года для студентов — «Третьяковская галерея. Искусство сквозь время», приуроченная к 170-летию музея. Итоги этой работы покажут на Московской неделе моды весной 2027 года, а также на заключительном летнем показе. Участие в показе на Московской неделе моды стало серьезным вкладом для старта карьеры начинающих дизайнеров. Каждый участник представил на подиуме личную тему, собственный взгляд и умение говорить о времени, культуре и человеке языком моды, превращая историческое наследие в источник смелых решений и создавая облик будущего — свободного, многогранного и открытого новому.