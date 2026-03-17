Более тысячи заявок поступило на Московскую неделю моды

Глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин сообщил, что на предстоящую Московскую неделю моды было подано более тысячи заявок. Представители 67 регионов будут участвовать в этом событии, которое приобрело общероссийский масштаб, отметил сайт RT .

«Поступила тысяча заявок. Даже более тысячи. 67 регионов. Неделя моды, действительно, уже стала не просто московской, она стала общероссийским событием в индустрии», — отметил он.

Алексей Фурсин подчеркнул, что это мероприятие помогает предприятиям, связанным с дизайном, а также легкой и текстильной промышленностью, определять направления для дальнейшего развития. Программа текущего года включает множество показов, среди которых будут представлены работы иностранных дизайнеров.