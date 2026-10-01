В Москве символически «похоронят» Лабубу

В Москве пройдут символические «похороны» популярной игрушки Лабубу. Об этом сообщила «Афиша Daily» .

Организаторы утверждают, что мероприятие — повод поговорить о современной интернет-культуре. В центре обсуждения будут несколько вопросов: почему сегодняшние символы внезапно становятся вчерашними, как быстро меняется внимание общества и что происходит с культурой, когда новый мем появляется быстрее, чем люди успевают привыкнуть к предыдущему.

Церемония будет намеренно абсурдной, а после нее сыграют диджей-сеты с фрагментами интернет-мемов.

«„Похороны Лабубу“ — не столько прощание с конкретной игрушкой, сколько символическое прощание с привычкой просто следовать за очередным трендом», — отметили организаторы.

Они добавили, что ушедший культурный символ освобождает место для следующего и есть интересная возможность — придумать его самим.

Еще в конце 2025 года продажи игрушек Лабубу заметно снизились. Акции компании Pop Mart тоже упали.