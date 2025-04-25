Жириновский все знал? Страшное пророчество о войне с 200 млн погибших

Изменение климата приведет к большому переселению народов, которое обернется разрушительными войнами и унесет жизни 200 миллионов человек. Такое пророчество сделал покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский, и оно начало сбываться. В чем политик оказался прав — в материале 360.ru.

Предсказание Жириновского В 2004 году он предупредил о новом глобальном конфликте. Изменение климата в разных частях света заставит людей оставить родину. Где-то, по мнению Жириновского, станет слишком жарко, где-то — холодно. Из-за переселения начнутся стычки. Сначала столкнутся Израиль и Палестина, затем — Индия и Пакистан. Падут миллионы палестинцев, сирийцев, ливанцев и представителей других народов.

В конечном итоге между Израилем и Палестиной произойдет ядерный конфликт. <…> Между Индией и Пакистаном произойдет ядерный конфликт. Погибнут 200 миллионов человек, не меньше. Владимир Жириновский

В более позднем заявлении в эфире телеканала «Россия 1» лидер ЛДПР сказал, что из-за ситуации на Ближнем Востоке весь мир забудет об Украине, которую так горячо поддерживал. «Дело идет к третьей мировой войне», — предупредил он.

Обострение между Индией и Пакистаном Напряженность между странами длилась давно, сопровождаясь территориальными спорами и взаимными провокациями. Политологи то и дело предупреждали о ядерной эскалации. Но последней каплей стал теракт в Кашмире 22 апреля. Связанные с пакистанскими боевыми формированиями террористы расстреляли туристов в городе Пахалгаме. Погибли 28 человек и около 20 получили ранения.

Интересно Кашмир — это бывшее княжество в Гималаях. Индия и Пакистан оспаривали его границы с 1947 года. Сейчас он разделен на три условные части: индийский штат Джамму и Кашмир, небольшой регион Аксай-Чин под контролем Китая и пакистанские земли. Кашмир — это бывшее княжество в Гималаях. Индия и Пакистан оспаривали его границы с 1947 года. Сейчас он разделен на три условные части: индийский штат Джамму и Кашмир, небольшой регион Аксай-Чин под контролем Китая и пакистанские земли.

Индия ответила аннулированием виз пакистанцам, приостановила Договор по водам Инда о взаимном судоходстве, прекратила подачу воды и задумалась о выходе из соглашения о прекращении огня. Военные устроили учения с привлечением авиации и направили к границе индийский авианосец Vikrant. Появилась информация о планах нанести удар по объектам на северо-западе Кашмира.

Фото: Danish Showkat/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Власти Пакистана отвергли причастность к теракту, объявили о закрытии воздушного пространства для всех индийских авиакомпаний, прекращении торговли и выдачи виз. Минобороны вывело в море военные корабли и перебросило подразделения в Сиалкоту у подножия вершин Кашмира в нескольких километрах от границы. «В ближайшие недели и месяцы, скорее всего, мы станем свидетелями усиления напряженности, которая может привести к дестабилизации и без того хрупкого и уязвимого региона», — заявил бывший пакистанский дипломат Наджм ус Сакиб. Ситуация в секторе Газа в 2025 году Конфликт Израиля и Палестины обострился после нападения боевиков ХАМАС на участников музыкального фестиваля 7 октября 2023 года. Спустя почти полтора года некоторые израильтяне остаются в плену.

Несмотря на посреднические усилия других стран, договориться не удалось. ХАМАС выдвигает очередные условия для освобождения заложников, а Армия обороны Израиля ликвидирует высокопоставленных боевиков. В марте в секторе Газа возобновились бои. Пророчество о третьей мировой войне Жириновский не забыл рассказать, чем закончится мировое противостояние. Он был оптимистичен в своих прогнозах. «Все соберемся в Брюсселе и поймем, что больше заниматься противостоянием, борьбой друг с другом нам нельзя», — сказал он. Христианский мир, по словам политика, объединится, чтобы помочь Азии и Ближнему Востоку. Причем сделает это так, чтобы не пускать беженцев к себе.