Террористы расстреляли группу туристов в Индии

Неизвестные устроили расстрел туристов в штате Джамму и Кашмир на севере Индии. Погибли 27 человек, сообщило издание The Hindu .

По данным местных силовых структур, еще порядка 20 туристов получили ранения. Массовое убийство произошло в месте Пахалгам, которое популярно среди приезжих.

Очевидцы рассказали, что двое в военной форме открыли огонь по туристам в долине Байсаран. Власти Кашмира расценили расстрел как террористический акт. Официальных данных по погибшим и пострадавшим пока нет.

Глава региона Омар Абдулла заявил, что эта террористическая атака оказалась намного масштабнее по сравнению с теми, что были направлены против мирных жителей за последние годы.

В 2024 году террористы расстреляли автобус с людьми в Кашмире. Жертвами боевиков стали девять человек.