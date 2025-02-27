ХАМАС передал тела четырех заложников Красному Кресту

Палестинское движение ХАМАС передало Международному комитету Красного Креста в секторе Газа тела четырех заложников. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera .

«Красному Кресту передали тела четырех заложников в секторе Газа», — заявили журналисты.

По предварительным данным, передача тел произошла в городе Хан-Юнис «вдали от СМИ и без церемоний».

Представитель военного крыла движения Абу Убейда заявлял, что ХАМАС передаст тела четырех заложников Израилю в среду вечером.

По данным Times of Israel, домой вернули тела Цахи Идана, Охада Яхоломи, Ицхака Эльгарта и Шломо Мансура. Последнему было 85 лет. Мансур считается самым возрастным из похищенных 7 октября 2023 года.

В секторе Газа с 19 января действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между ХАМАС и Израилем об освобождении палестинских заключенных из израильских тюрем в обмен на израильских заложников.

Ранее ХАМАС предложил освободить всех израильских заложников в обмен на вывод войск с территории Газы и продолжительное перемирие.