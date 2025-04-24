Индия потребовала от пакистанцев покинуть страну до 27 апреля

Выданные властями Индии визы гражданам Пакистана прекратят свое действие 27 апреля. Срок действия разрешений на пребывание в стране по медицинским показателям закончится 29-го числа. Такое распоряжение выпустило Министерство иностранных дел страны .

В ведомстве призвали жителей соседнего государства отправиться домой до истечения установленных сроков. Выдачу новых виз приостановили на неопределенное время.

Также МИД призвал своих сограждан отказаться от поездки в Пакистан, а тех, кто сейчас находится за границей, — срочно вернуться домой.

Как сообщил телеканал NDTV, такое решение приняли после заседания правительственного комитета по безопасности, собравшегося после нападения в Кашмире. Среди других мер — приостановка выполнения Договора по водам Инда, разрешавшего взаимное судоходство двух соседствующих стран.

Кроме того, Индия объявила персонами нон грата советников по обороне, военно-морским и воздушным вопросам Военного комиссариата Пакистана в Нью-Дели и заявила об отзыве своих сотрудников и ведомства в Исламабаде.

Власти Пакистана в ответ объявили о закрытии воздушного пространства для всех индийских авиакомпаний, прекращении выдачи виз индийцам и уже действующих разрешений.

В минувший вторник, 22 апреля, группа террористов расстреляла туристов на севере Индии, в штате Джамму-и-Кашмир. Жертвами нападения стали 27 человек, еще 20 получили ранения различной степени тяжести. Власти Индии возложили ответственность на группировку, которую поддерживает Пакистан.