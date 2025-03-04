ЦАХАЛ ликвидировал главу ячейки ХАМАС на Западном берегу Иордана

Израильские военные ликвидировали главу ячейки палестинского движения ХАМАС Исера Саади и одного радикала на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Армия также задержала в районе северной Самарии и города Дженин троих разыскиваемых палестинцев. В ЦАХАЛ поступили от разведки координаты места, где скрывался глава ячейки ХАМАС, и ночью они провели военную операцию.

«В ходе перестрелки солдаты уничтожили Исера Саади, лидера террористической сети ХАМАС и еще одного террориста, а также задержали трех разыскиваемых боевиков», — отметили в пресс-службе.

Военнослужащие обнаружили в здании, где укрывался Саади, огнестрельное оружие. Они конфисковали его и передали силовым структурам.

Ранее израильские власти отложили обмен палестинскими заключенными и заложниками из сектора Газа. Причиной стали «унизительные церемонии», которым подвергались пленные.