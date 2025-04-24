Зеленский разбил мирный план Трампа о Крым. Что ответят США

Готовившийся в Лондоне второй раунд переговоров по Украине провалился. Причиной стало поведение украинского лидера Владимира Зеленского и его делегации, решивших вести свою игру. Они сильно разозлили президента США Дональда Трампа и вбили очередной кол в отношениях американцев и европейцев. О мирном плане США, срыве договоренностей и реакции мира — в материале 360.ru.

Что предложили США для урегулирования украинского кризиса?

Первый раунд переговоров прошел в четверг, 17 апреля. Американская делегация передала Украине свои предложения и дала время на размышление. США объявили, что готовы юридически признать Крым российской территорией, а также начать ослабление санкций, если урегулирование станет успешным.

От Киева требовалось согласиться на заморозку конфликта на линии боевого соприкосновения, признав потери территорий, и окончательно отказаться от вступления в НАТО.

Фото: Soeren Stache/dpa / www.globallookpress.com

Во втором раунде переговоров стороны готовились обсудить гарантии безопасности для Украины, которые включали в себя соглашение со странами Евросоюза и размещение миротворцев вдали от линии соприкосновения. Для контроля за прекращением огня США предложили создать специальную комиссию, куда войдут представители Украины, России и третьей страны, не входящей в НАТО.

Президент США Дональд Трамп после встречи в Париже прямо намекнул, что это предложение станет последним. Он объявил, что если одна из сторон конфликта начнет саботаж, но он прекратит свое посредничество в урегулировании.

Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

Сегодня это же заявление повторил вице-президент США Джей Ди Вэнс, находящийся с визитом в Индии. «Мы выдвинули очень конкретное предложение обеим сторонам, России и Украине. Пришло время либо им сказать „да“, либо США должны выйти из этого процесса», — заявил он. Политик подчеркнул, что его коллеги провели огромную работу в попытках разобраться в позициях конфликтующих сторон и составили максимально справедливое предложение для прекращения боевых действий, чтобы начать путь к мирному соглашению.

Почему сорвались переговоры в Лондоне?

Планировалось, что в Лондон от США отправится госсекретарь Марко Рубио, а также специальные представители президента Стивен Уиткофф и Кит Келлог. От Германии, Франции и Великобритании в переговорах должны были участвовать министры иностранных дел и советники по безопасности.

Признаки того, что встреча находится под угрозой срыва появились еще во вторник, 22 апреля, когда официальный представитель Госдепартамента Тэми Брюс объявила, что Рубио в Лондон не поедет. Официальной причиной она назвала чрезмерную нагрузку.

Фото: US State Dept/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

По данным телеканала Sky News, причиной отказа главы внешнеполитического ведомства США стала позиция украинского лидера Владимира Зеленского по Крыму. В ходе своего вечернего обращения к нации он заявил, что не готов отказаться от полуострова.

После решения Рубио об отмене поездки в Лондон отказались лететь главы МИД Германии и Франции, а принимавший их руководитель внешнеполитического ведомства Великобритании Дэвид Лэмми не стал выступать в качестве председателя и модератора встречи.

Одними заявлениями Зеленского о Крыме дело не ограничилось. Делегация Украины еще за день до этого подготовила документ для европейских стран с предложением отказаться от решения территориальных вопросов «до полного прекращения огня». Об этом со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщило агентство Reuters.

Издание Axios со ссылкой на чиновника из американской администрации уточнило, что в качестве первого шага украинцы готовились предложить перемирие на 30 дней. По словам собеседника журналистов, эта идея возникла в Киеве днем ранее.

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Таким образом Украина поставила крест на мирном плане США, сделав основной упор на поддержку европейских стран. Но главный просчет оказался в том, что американцы в отличие от ЕС ведут переговоры с Россией. По данным Reuters, спецпредставитель Трампа Кит Келлог обсуждал мирный план с президентом России Владимиром Путиным и достиг прогресса по ряду ключевых вопросов. Внезапный украинский демарш фактически поставил под угрозу всю проведенную работу и заведя переговоры в тупик.

Как на мирный план США отреагировала Россия

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков после объявления об отмене встречи руководителей внешнеполитических ведомств указал на полярность взглядов Украины и США в решении вопроса разрешения конфликта. «Насколько мы понимаем, пока не удалось сблизить позиции по каким-то вопросам, и поэтому встреча сейчас не состоялась», — пояснил Песков.

Фото: РИА «Новости»

Он добавил, что для разрешение кризиса требует учитывать слишком много нюансов, по которым требуется достичь предварительных договоренностей.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности размещения на украинской территории миротворческого контингента, Песков ответил, что Россия с самого начала выступала против этого предложения. Он напомнил, что именно возможность размещения сил и средств НАТО стало одной из причин спецоперации.

В интервью французскому изданию Le Point Песков выразил несогласие с еще одним пунктом предложения Трампа — заморозке на линии боевого соприкосновения. По его словам, завершение конфликта возможно только после ухода ВСУ с территорий Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик. Песков добавил, что новые регионы вошли в состав России по итогам прошедших там референдумов, а их статус закреплен в Конституции России.

Как завершилась встреча в Лондоне?

После срыва основной части переговоров в Лондоне встретились руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, специальный представитель президента США Кит Келлог, а также советники по безопасности Великобритании, Франции и Германии.

Подводя итог встречи глава украинской делегации заявил, что все участники подтвердили свою приверженность «мирным усилиям США» и договорились о дальнейших регулярных консультациях.

«Мы донесли свою позицию и отметили, что немедленное, полное и безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к началу переговоров о достижении справедливого и продолжительного мира», — заявил Ермак в комментарию УНИАН.

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Келлог ограничился краткой репликой, что переговоры носили позитивный характер. Давать конкретные оценки он отказался.

Источники газеты Financial Times сообщили, что страны Евросоюза испугались выхода США из переговорного процесса, поэтому они начали искать новые варианты, чтобы Украина пошла на уступки своих территорий для выхода переговоров на финишную черту. «Зеленский, заручившись поддержкой европейских столиц, последовательно отказывается официально признать суверенитет России над какой-либо территорией», — заявили источники. По их словам, Евросоюз не готов пойти на признание суверенитета России над Крымом, что стал базой для основной позиции Украины.

Как на срыв переговоров отреагировал Трамп?

Трамп выступил с жесткой критикой Зеленского на своей странице в социальной сети Truth Social. Он подчеркнул, что ему непонятно, по какой причине Крым до сих пор остается среди интересов украинских властей после 11 лет в составе России.

Никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией, но, если он хочет Крым, почему они не боролись за него одиннадцать лет назад, когда он был передан России без единого выстрела? Дональд Трамп Президент США

Он добавил, что Зеленский оказался перед выбором: пойти на мир или продолжить боевые действия еще три года, полностью потеряв страну. По его словам, позиция украинского лидера склоняется ко второму варианту. Но «козырей для игры» у него нет.

Что будет с переговорами дальше?

Зеленский своими заявлениями полностью разрушил мирный план Трампа, который готовился не один месяц, уцепившись за строчку, что США готовы признать Крым российским. Об этом 360.ru заявил директор центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

Для Зеленского это стало только поводом не идти на заключение перемирия, потому что он увидел угрозу для потери власти, ради которой он нанес американскому лидеру новую пощечину. «Терпение Трампа не безгранично и он прекрасно понимает, что если такое демонстративное поведение Зеленского, одобренное представителями главных европейских стран оставить без реакции, то США потеряют лицо, а ЕС поверит в свои способности противостоять Трампу и продавливать свою линию», — заявил Подлесный, объясняя резкий тон поста американского лидера в Truth Social.

По словам эксперта, в сообщении Трампа четко прослеживается угроза в адрес украинского лидера, что если он откажется от предложений, которые он получил, то Украину ждет неминуемая гибель.

Если за словами последуют действия, то крах режима Зеленского ускорится. Для этого нужно прекратить поддержку ВСУ вооружением, передачей данных со спутников, отказаться в финансировании и убрать всех военных советников. Геннадий Подлесный Директор центра прикладной социологии и политологии

Теперь все зависит от того, какой путь выберет президент США: в очередной раз простит Зеленского и попытается сделать его более покладистым или объявит о реальных мерах. Второй шаг приведет его в противоречие со странами Европы, которые в очередной раз выступили в поддержку киевского режима.

Фото: CNP/AdMedia/CNP/AdMedia / www.globallookpress.com

Подлесный подчеркнул, что это станет еще одной головной болью для Трампа, который уже ведет тарифную войну, решает проблемы внутри страны с зачисткой нерадивых чиновников, вмешивается в дела на Ближнем Востоке, где Израиль продолжает навлекать на себя гнев арабских стран, а еще есть Иран с его ядерной программой.

«Поэтому Трамп оказался перед нелегким выбором: ограничиться пустыми заявлениями и стать „хромой уткой“ или проявить себя и сбросить с себя Зеленского и всю Украину, которые не дают ему сосредоточиться на решении главных проблем для США», — подытожил эксперт.