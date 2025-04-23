Кремль объяснил срыв встречи по Украине в Лондоне разницей позиций США и Украины
Песков: Украина и США не смогли сблизить позиции и сорвали встречу в Лондоне
Разница взглядов Украины и США на урегулирование конфликта привела к срыву встречи руководителей внешнеполитических ведомств двух стран в Лондоне, где планировался второй раунд переговоров после Парижа. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он пояснил, что на новой встрече американцы планировали продолжить свою работу в качестве посредников и обсудить возможности выхода из конфликта с украинской делегацией.
«Насколько мы понимаем, пока не удалось сблизить позиции по каким-то вопросам, и поэтому встреча сейчас не состоялась», — привело заявление Пескова РИА «Новости».
Представитель Кремля подчеркнул, что в вопросе урегулирования украинского вопроса слишком много нюансов, по которым требуется договориться, что предусматривает сближение позиций. Эта работа продолжится в ближайшее время, выразил уверенность Песков.
При этом он обратил внимание, что любые варианты решения конфликта по Украине не должны быть публичными, чтобы не потерять свою эффективность.
«Очень много появляется разных вбросов в средствах массовой информации. Вы понимаете, что любые наброски разных вариантов регулирования не могут быть публичными», — сказал официальный представитель Кремля.
Что известно о встрече в Лондоне
В среду, 23 апреля, в Лондоне готовилась встреча делегаций Украины, Франции, Германии, Великобритании и США с участием руководителей внешнеполитических ведомств и советников по безопасности стран.
Но еще во вторник официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс объявила, что руководитель ведомства Марко Рубио на нее не поедет.
По данным телеканала Sky News, от участия в переговорах также отказался министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.
Источники журналистов уточнили, что руководители внешнеполитических ведомств приняли такое решение после заявления президента Украины Владимира Зеленского об отказе признания Крыма российской территорией. Этот пункт входил в американский план урегулирования конфликта.
Министерство иностранных дел Великобритании объявило, что переговоры с участием руководителей внешнеполитических ведомств отложили. Но встреча все же состоится, хоть и на более низком уровне.
От поездки в Лондон также отказался специальный посланник президента США Стив Уиткофф, уточнили журналисты Financial Times. Авторы подчеркнули, что решение американцев снизило значимость встречи в столице Великобритании, которая все же состоится.
В ней примут участие украинская делегация и специальный посланник президента США Кит Келлог.