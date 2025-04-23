Кремль объяснил срыв встречи по Украине в Лондоне разницей позиций США и Украины

Песков: Украина и США не смогли сблизить позиции и сорвали встречу в Лондоне

Разница взглядов Украины и США на урегулирование конфликта привела к срыву встречи руководителей внешнеполитических ведомств двух стран в Лондоне, где планировался второй раунд переговоров после Парижа. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он пояснил, что на новой встрече американцы планировали продолжить свою работу в качестве посредников и обсудить возможности выхода из конфликта с украинской делегацией.

«Насколько мы понимаем, пока не удалось сблизить позиции по каким-то вопросам, и поэтому встреча сейчас не состоялась», — привело заявление Пескова РИА «Новости».

Представитель Кремля подчеркнул, что в вопросе урегулирования украинского вопроса слишком много нюансов, по которым требуется договориться, что предусматривает сближение позиций. Эта работа продолжится в ближайшее время, выразил уверенность Песков.

При этом он обратил внимание, что любые варианты решения конфликта по Украине не должны быть публичными, чтобы не потерять свою эффективность.

«Очень много появляется разных вбросов в средствах массовой информации. Вы понимаете, что любые наброски разных вариантов регулирования не могут быть публичными», — сказал официальный представитель Кремля.