Госдеп уточнил состав делегации США для переговоров по Украине в Лондоне

Госдеп: переговоры по Украине в Лондоне пройдут без Рубио, но с Келлогом

Специальный посланник президента США Кит Келлог отправится в Лондон в ближайшую среду, 23 апреля, для участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. С таким заявлением в ходе брифинга выступила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.

Она уточнила, что глава американского внешнеполитического ведомства Марко Рубио в Великобританию не полетит из-за высокой нагрузки на работе.

«Келлог там и он будет проводить эти обсуждения. Мы с нетерпением ждем информации от него, достигнем ли мы или нет определенного успеха», — заявила Брюс.

Отсутствие своего непосредственного начальника она объяснила повышенной занятостью.

«Госсекретарь Рубио один из самых активных, если не самый активный госсекретарь, который у нас был, и это, конечно, влияет на каждый его день. В данном случае, пока встречи в Лондоне продолжаются, он не будет на них присутствовать», — отметила дипломат.

По данным агентства Bloomberg, в состав американской делегации также вошел специальный посланник президента США Стив Уиткофф. В столице Великобритании он встретится с министрами иностранных дел и советниками по безопасности из Украины, Франции, Германии и Великобритании.

Встреча в Лондоне станет продолжением начатого на минувшей неделе диалога в Париже, после которого президент США Дональд Трамп пригрозил выходом из урегулирования конфликта, если стороны не придут к соглашению.