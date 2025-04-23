Для завершения конфликта Украина должна вывести войска из вошедших в состав России регионов Новороссии и Донбасса. Об этом в интервью французскому изданию Le Point сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

На вопрос корреспондента о том, закончится ли конфликт при выполнении данного условия, он ответил утвердительно.

«Если Украина выведет свои войска из этих четырех регионов, то да», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля напомнил, что новые регионы закреплены в Конституции России как ее неотъемлемые части. В настоящий момент некоторые российские территории все еще оккупированы украинскими боевиками.

По словам Пескова, Россия желает переговоров по конфликту на Украине, а Европе нужна только война. Он добавил, что в любом случае российская сторона сможет достичь своих целей мирным или военным путем.