Песков назвал условие завершения конфликта на Украине
Песков: Украина должна вывести войска из всех новых регионов России
Для завершения конфликта Украина должна вывести войска из вошедших в состав России регионов Новороссии и Донбасса. Об этом в интервью французскому изданию Le Point сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
На вопрос корреспондента о том, закончится ли конфликт при выполнении данного условия, он ответил утвердительно.
«Если Украина выведет свои войска из этих четырех регионов, то да», — сказал Песков.
Официальный представитель Кремля напомнил, что новые регионы закреплены в Конституции России как ее неотъемлемые части. В настоящий момент некоторые российские территории все еще оккупированы украинскими боевиками.
По словам Пескова, Россия желает переговоров по конфликту на Украине, а Европе нужна только война. Он добавил, что в любом случае российская сторона сможет достичь своих целей мирным или военным путем.