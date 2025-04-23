«Ситуация быстро меняется». Песков ответил на вопрос о визите Уиткоффа в Россию

Песков заявил об отсутствии конкретных данных по визиту Уиткоффа в Россию

Точных данных о приезде специального представителя президента США Стивена Уиткоффа в Россию пока нет, потому что ситуация очень быстро изменилась. Об этом в комментарии журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что даст дополнительную информацию после того, как ситуация прояснится.

«Пока что-то конкретно сказать по этой теме я не могу. Все очень быстро меняется. Поэтому будем вас информировать уже, что называется, по факту. С тем, чтобы исключить какие-то неправильные ожидания, неправильные понимания», — привело заявление Пескова РИА «Новости».

О визите Уиткоффа в Москву для возможных переговоров с президентом России Владимиром Путиным на этой неделе пресс-служба Белого дома сообщила в минувший вторник, 22 апреля, перед встречей украинской, европейских и американской делегаций в Лондоне с участием руководителей внешнеполитических ведомств. Но она сорвалась.

МИД Великобритании выпустил официальное заявление, в котором объявил, что переговоры пройдут на более низком уровне.

По данным газеты The New York Post, в Лондоне планировалось обсуждение гарантий безопасности для Украины после приостановки боевых действий.

Они предусматривали введение европейских миротворцев вдали от линии соприкосновения, а также миссий независимого мониторинга с участием представителей России, Украины и третьих стран, не входящих в НАТО.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя это сообщение, отметил, что Россия не изменила свою позицию и не согласится с размещением европейских военных на территории Украины. Он напомнил, что именно наличие сил и средств НАТО стало одной из причин проведения специальной военной операции.