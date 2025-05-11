Сегодня 14:24 Проявил твердость и отправил Европу в нокаут. Западные СМИ — о заявлении Путина по Украине 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Мир

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Минувшей ночью Владимир Путин выступил с заявлением, которого ждали по всему миру, затаив дыхание. Президент предложил Украине возобновить прямые переговоры по мирному урегулированию конфликта. Дипломатическое искусство и твердость позиции российского лидера всколыхнули западные СМИ. Подробности — в материале 360.ru.

Ответ на ультиматум Итоги празднования 80-летия Победы Путин подвел в Кремле на пресс-конференции. До ее начала журналистов предупредили, что глава государства выступит с заявлением, но на вопросы отвечать не будет. Первую часть выступления президент посвятил 9 Мая, а вторую — вопросу украинского кризиса. Путин напомнил, что Россия неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, однако киевский режим их раз за разом саботировал. Украинская сторона не прекратила атаки даже во время трехдневного перемирия, объявленного в честь Дня Победы.

Фото: РИА «Новости»

«Несмотря ни на что, предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года, возобновить прямые переговоры. Причем, подчеркну, без всяких предварительных условий», — сказал Путин. По словам российского лидера, начать переговоры необходимо без промедления — в четверг, 15 мая, в Стамбуле. Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта и прийти к долгосрочному прочному миру. «Наше предложение, что называется, на столе. Решение сейчас за украинскими властями и их кураторами. <…> Те, кто действительно хочет мира, не могут это не поддержать», — сказал Путин.

Заявление Путина 11 мая на страницах мировых СМИ Выступление лидера России всколыхнуло мировую прессу. Посыл считали верно: Москва отправила ультиматум Европы в нокаут.

Фото: скриншот / Reuters

«Путин отверг попытку некоторых европейских держав выдвинуть ультиматумы. Путин, чьи усилия за последний год продвинулись вперед, твердо отстаивает свои условия прекращения огня», — указало Reuters. В агентстве отметили, что обратились к администрации Владимира Зеленского и в МИД Украины с просьбой прокомментировать предложение российского президента, однако никакой реакции на момент публикации материала не получили. Твердую позицию Путина оценил и французский телеканал France 24. «Несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа и неоднократные предупреждения европейских держав, Путин не пошел на существенные уступки в целях прекращения конфликта», — отметили в репортаже.

Фото: скриншот / France 24

Использованные Путиным формулировки продемонстрировали его желание вести серьезный диалог с долгосрочными последствиями, в том числе продолжительным миром, сочли в NBC. Турецкие СМИ с воодушевлением отреагировали на выбор площадки, где могут пройти переговоры. NTV назвал Стамбул местом для достижения мира, а A Haber заметил, что предложение о посредничестве Турции свидетельствует о доверии главы России к Анкаре.

Шанс, которым Киеву стоит воспользоваться На Западе уже начали рассуждать о том, что ждет Украину, если она недальновидно отвергнет предложение Путина. По словам ирландского журналиста Чея Боуза, президент России дал киевским властям шанс. «Русские дали украинцам шанс. Если они им не воспользуются, Россия решит этот вопрос на поле боя», — заявил он. Судя по первой реакции европейских лидеров, такое развитие событий не исключено. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал инициативу Путина первым, но недостаточным шагом. «Безусловному прекращению огня не предшествуют переговоры», — сказал он.

Фото: РИА «Новости»

Украинский президент Владимир Зеленский занял такую же позицию. Глава киевского режима заявил, что готов встречаться на мирных переговорах только после того, как Россия подтвердит полное прекращение огня. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social выразил надежду, что переговоры в Стамбуле все-таки состоятся. Он назвал 15 мая потенциально великим днем для России и Украины, способным спасти тысячи жизней. «Это будет совершенно новый и лучший мир. Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет. Наступает большая неделя!» — подчеркнул Трамп.