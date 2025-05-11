На Западе раскрыли, что ждет Украину при отказе от предложения Путина

Предложением о мирных переговорах президент России Владимир Путин дал Киеву шанс. На это ирландский журналист Чей Боуз указал в соцсети Х .

«Русские дали украинцам шанс. Если они им не воспользуются, Россия решит этот вопрос на поле боя», — написал он.

В ночь на 11 мая российский лидер выступил перед журналистами с заявлением. В нем глава государства предложил украинским властям возобновить прямые переговоры об урегулировании кризиса без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал инициативу Путина недостаточным шагом. Он заявил, что безусловному прекращению боевых действий не предшествуют переговоры.

Слова французского лидера вызвали шквал критики. Сенатор Алексей Пушков подчеркнул, что не Макрону решать, чего достаточно в предложениях России, а чего — нет.