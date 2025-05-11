Макрон оценил предложение Путина по Украине

Предложение президента России Владимира Путина провести переговоры по Украине являются недостаточным шагом. Об этом изданию France 24 сообщил французский президент Эммануэль Макрон.

«Безусловному прекращению огня не предшествуют переговоры», — заявил он.

При этом президент США Дональд Трамп отметил, что новое предложение Путина прочит великий день для России и Украины.

Минувшей ночью Путин выступил перед журналистами и предложил возобновить прямые переговоры России и Украины без предварительных условий 15 мая в Стамбуле.

Глава государства отметил, что намерен в ближайшее время пообщаться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудить поиск пути к миру. Путин также напомнил, что Россия неоднократно выступала с инициативами о прекращении огня, но украинская сторона саботировала их.