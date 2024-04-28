Новый закон о мобилизации на Украине: какая судьба ждет украинских беженцев в ЕС | 360°

Эксклюзив 28 апреля 2024, 01:50 (обновлено: 28 апреля 2024, 03:28) «Загребут хлопцев в армию». Украинцев могут использовать как «пушечное мясо» ЕС Блогер «Голос Мордора»: Европа пополнит украинцами собственные армии Freepik

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Сбежавшие в Европу украинцы расстроились из-за нового закона о мобилизации, опасаясь, что их могут вернуть на родину, но даже не подозревают о том, что европейцы могут их использовать в качестве «пушечного мяса» в войнах НАТО. Об этом рассказал в колонке для Telegram-канала 360.ru автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

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Понятно, что самая главная тема для украинцев сейчас, особенно тех, кому посчастливилось смыться в благословенную Европу, — новый закон о мобилизации. Парубки и мужики призывного возраста, которые думали, что им удалось схватить прекрасную женщину европейской мечты за бороду, теперь находятся в расстроенных чувствах, понимая, что могут оказаться в окопах где-то под Славянском, или Харьковом. И пути назад оттуда не будет.

РИА «Новости»

Украинцы как «пушечное мясо» Европы

Надо было думать головой, видя, как Запад активно и с удовольствием поставляет на Украину всякие военные железки ради продолжения войны. Почему бы им не поставлять на Украину и пушечное мясо, тем более что оно украинское?

Но все может оказаться не так уж и плохо. Не в том смысле, что ребят оставят в покое, а в том, что на Украину их могут и не отправить.

Дело в том, что европейцы сейчас очень озабочены увеличением своих собственных армий, говорят даже о возобновлении призыва. Однако понимают, что изнеженное субтильное поколение, которое выращено в довольстве и сытости, вряд ли сгодится в солдаты.

И эту проблему надо срочно решать. И украинские хлопцы в Европе вполне могут стать частью решения этой проблемы.

Есть же во Франции Иностранный легион? Сейчас он считается самой боеспособной частью французской армией и даже боевой элитой, но это все оттого, что французов в этом легионе очень мало. Зато полно всякого рода иностранцев, частенько с не очень чистым в плане закона прошлым, но это никого не волнует.

Незавидная судьба украинских хлопцев в ЕС

Конечно, никакую боевую элиту из украинцев в Европе создавать никто не будет. Но вот просто армейские части, какой-нибудь «украинский легион» — вполне себе.

Freepik

Загребут хлопцев в армию, поселят в казармы, оденут в форму и дадут автоматы. В принципе, какая-то часть европейской мечты у украинцев останется — будут сытно кормить и даже давать какие-то небольшие деньги. На сигареты и презервативы.

Но при этом будут муштровать без конца и края. Конечно, их станут убеждать в том, что они нужны в будущей «освободительной войне» против России, для восстановления украинского государства, но на самом деле это станет просто новой морковкой перед осликом.

Зато эти украинцы вполне смогут участвовать во всех войнах НАТО в других странах, которые альянс будет вести. И в этом тоже есть плюсы — простые пареньки из галицийских деревень смогут своими глазами увидеть мир.

Не весь, конечно, но вот Ближний Восток и Африку точно. Конечно, вернутся оттуда далеко не все, но это уже второй вопрос. И уж извините, ребята, европейскую пайку надо отрабатывать.