Кулеба напомнил о справедливости прячущимся от мобилизации в ЕС украинцам | 360°

Мир 27 апреля 2024, 15:58 Кулеба напомнил о справедливости прячущимся от мобилизации в ЕС украинцам Кулеба: сбежавшие за границу украинцы должны вернуться Kyrylo Chubotin / Global Look Press

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Военнообязанные граждане Украины, которые уехали в другие страны из-за мобилизации, должны вернуться на родину. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Его процитировал сайт kp.ru.

«Возвращение военнообязанных на Украину является вопросом справедливости», — подчеркнул украинский дипломат.

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По его словам, это будет справедливо по отношению к тем соотечественникам, которые не уклоняются от военной службы.

Верховная рада 11 апреля поддержала закон об ужесточении мобилизации. По документу, без обновления военно-учетных документов военнообязанные украинцы не смогут получать консульские услуги за рубежом.

Закон подписал президент Владимир Зеленский, документ вступит в силу 18 мая. В украинских консульствах в ЕС уже выстроились очереди из украинцев, которые планируют оформить документы по старым правилам.