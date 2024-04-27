Кулеба напомнил о справедливости прячущимся от мобилизации в ЕС украинцам | 360°

27 апреля 2024, 15:58
Кулеба напомнил о справедливости прячущимся от мобилизации в ЕС украинцам
Кулеба: сбежавшие за границу украинцы должны вернуться
Военнообязанные граждане Украины, которые уехали в другие страны из-за мобилизации, должны вернуться на родину. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Его процитировал сайт kp.ru.
«Возвращение военнообязанных на Украину является вопросом справедливости», — подчеркнул украинский дипломат.
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По его словам, это будет справедливо по отношению к тем соотечественникам, которые не уклоняются от военной службы.
Верховная рада 11 апреля поддержала закон об ужесточении мобилизации. По документу, без обновления военно-учетных документов военнообязанные украинцы не смогут получать консульские услуги за рубежом.
Закон подписал президент Владимир Зеленский, документ вступит в силу 18 мая. В украинских консульствах в ЕС уже выстроились очереди из украинцев, которые планируют оформить документы по старым правилам.
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