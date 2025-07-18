Запрет «Северных потоков» и новый потолок на нефть. Что вошло в 18-й пакет санкций ЕС

В пакет включили полный запрет любых операций с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2», в том числе поставки товаров и услуг. Ограничения ввели на импорт нефтепродуктов из России, при этом запрет не распространяется на США, Канаду, Норвегию, Швейцарию и Великобританию.

В рамках пакета снизили потолок цен на российскую нефть с 60 долларов до 47,6 долларов за баррель, чтобы свести ее к мировым ценам и утвердили автоматический и динамичный механизм корректировки предельной стоимости на сырье.

В санкционный список включили 14 физических и 41 юридическое лицо из России, в том числе компанию, занимающуюся сжиженным природным газом. Кроме того, в пакет добавили полную блокировку финансовых транзакций, связанных с Белоруссией.

К рестрикциям присоединилась и Великобритания: она ввела санкции против 23 россиян и одной организации из России.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что введение новых санкций – подтверждение последовательной и направленной против России линии. По его словам, Москва много раз указывала на незаконность подобных односторонних ограничений.