Песков назвал санкции против России обоюдоострым оружием

Новый пакет санкций стал подтверждением последовательной и направленной против России линии, которой придерживается Европа. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге напомнил РИА «Новости» , что любые рестрикции — обоюдоострое оружие.

«Каждый новый пакет добавляет негативного эффекта для тех стран, которые к нему присоединяются. Это оружие обоюдоострое», — сказал он на вопрос о 18-м пакете ограничений.

Песков отметил, что Россия неоднократно заявляла о незаконности подобных односторонних ограничений и выступала против них.

«Пока мы видим достаточно такую последовательную антироссийскую линию Европы», — добавил он.

Официальный представитель Кремля обратил внимание, что у страны уже выработался определенный иммунитет к ограничениям — Россия адаптировалась к жизни в условиях рестрикций.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас 18 июля заявила, что в ЕС согласовали «один из самых жестких» на сегодня пакетов антироссийских санкций. Они коснутся «Северных потоков» и цен на нефть.