«Европейские недоумки». Медведев высмеял новый пакет санкций ЕС

Российская экономика выстоит, несмотря на 18-й пакет санкций Евросоюза. Об этом в Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Европейские недоумки согласовали 18-й пакет санкций против нашей страны. Нет смысла писать, что он способен изменить позицию России ровно настолько, насколько это удалось предыдущим 17», — отметил он.

Медведев подчеркнул, что отечественная экономика уверенно выстоит, а разгром бандеровского режима на Украине продолжится. По его словам, по объектам так называемой Украины, в том числе в Киеве, продолжат наносить удары с возрастающей силой.

«Также следует продвигать курс на максимальное дистанцирование от Евросоюза и наиболее одиозных стран. Нам нужно как можно дольше сохранять память об их мерзкой русофобии и учиться ненавидеть их так сильно, как умели наши предки», — заключил зампред Совбеза.

Ранее 18 июля послы стран ЕС согласовали один из «самых жестких» пакетов антироссийских санкций, как обозначила его глава евродипломатии Кая Каллас.