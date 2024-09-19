19 сентября 2024 01:18 Вслед за пейджерами в Ливане рванут мобильники? Как не стать жертвой гаджета Подполковник ФСБ Филатов: вслед за пейджерами в Ливане могут рвануть мобильники 0 0 0 Фото: Global Look Press Эксклюзив

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Взрывы пейджеров в Ливане

Более 20 человек в Ливане погибли после взрывов устройств связи. Сначала там рванули пейджеры членов «Хезболлы», а на следующий день с ума начала сходить другая электроника, включая рации и автомобильные приемники. Тот, кто пролоббировал поставку техники наверняка знал, чем все закончится, рассказал 360.ru подполковник ФСБ в отставке, президент союза «Офицеры группы Альфа» Алексей Филатов. Он предупредил — провернуть подобный трюк можно и с мобильными телефонами. Но обезопасить себя от троянских устройств все же можно.

Почему взорвались пейджеры Около пяти тысяч пейджеров для членов «Хезболлы» поставили около полугода назад, напомнил Алексей Филатов. Тот, кто лоббировал закупку устройств, явно знал, куда они пойдут, и что с ними случится. По мнению собеседника 360.ru, скорее всего, взрывчатое вещество в небольшом количестве вмонтировали в батарейки. Речь идет о считанных граммах, которых хватило для того, чтобы разнести корпус гаджета и нанести серьезный урон его владельцу. «Оно (взрывчатое вещество — прим. ред.) высокотехнологичное, то есть это не какое-то там бытовое взрывчатое вещество, и даже не гексоген. Там не то, что используется в снарядах — это новое технологичное вещество в маленьком объеме. Достаточно большая взрывная мощность — и, видимо, была сделана такая предвозможность, что <…> вредоносное обеспечение, которое при определенной команде, при наборе определенных символов начинало подогревать батарейку», — объяснил механизм подрыва Филатов. Эта команда и закоротила батарейку. Она начала сильно греться, из-за чего вмонтированное в нее взрывчатое вещество самовоспламенилось и сдетанировало.

Фото: Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency / Global Look Press

Взрываться начнут мобильники? Случившееся в Ливане говорит о том, что методы совершения террористических актов претерпевают изменения. Так было и с появлением беспилотников — террористы стали применять их в своих целях. «Но вот сейчас мы видим, что, оказывается, можно использовать вредоносное программное обеспечение, и с помощью него можно включать детонаторы и заранее встроенные, какие-то небольшие взрывные устройства приводить в действие», — констатировал Алексей Филатов. В Ливане взорвались пейджеры, затем рации, потом автомобильные радиоприемники. И если пейджерами в современном мире практически не пользуются, то смартфоны есть почти у каждого. «Я не думаю, что нам надо с вами бояться, что наши телефоны будут взрываться, но, теоретически, в принципе, это возможно», — уточнил подполковник ФСБ в отставке.

Фото: Jonathan Kemper / Unsplash

Собеседник 360.ru объяснил, что некие злые силы могут выкупить партию устройств и зарядить взрывчаткой, как это случилось в Ливане. «В общем-то это, так скажем, не какое-то ноу-хау, не ядерная бомба, намного проще. Можно любую партию зарядить таким образом, сбавить цены на 15-20%, чем на рынке. Эта партия быстро разлетится по физическим лица, по людям — и, в принципе, вот так же в определенный момент, привести эти гаджеты, эти телефоны в состояние взрыва», — добавил Филатов. Кто находится в зоне риска По подобной схеме злоумышленники могут поставлять устройства организациям, делая на них большие скидки. «Надо понимать, что это такая достаточно теперь распространенная тематика, и, в принципе, назовем это троянскими гаджетами. Я допускаю, что такие троянские гаджеты могут быть в любой стране, у любого человека, у любой спецслужбы или у какого-то ведомства, которое может подвергнуться такой атаке», — уточнил офицер. Распознать «заряженные» гаджеты в бытовых условиях крайне тяжело. Это можно сделать лишь при помощи специальной техники, которой могут пользоваться только определенные специалисты. Обнаружить вредоносное программное обеспечение непросто, а если взрывное устройство вмонтировано, например, в батарейку — вычислить это практически невозможно.

Знаете какой метод [позволит] обезопасить себя от таких вот вещей? Самый верхнеуровневый — не иметь врагов, которые хотят тебе смерти. Вот так вот это самое главное — не создавать себе такую ситуацию, когда твоей смерти хотят очень много людей, и они готовы, в общем-то, идти на любые измышления, любые вещи, чтоб тебя или членов твоей организации убить. Алексей Филатов

Подполковник ФСБ в отставке резюмировал — сколько будут существовать война и вражда, сколько будут меняться методики нейтрализации и убийств. В результате взрывов во вторник в Ливане погибли 11 человек, еще четыре тысячи получили ранения. В пейджерах, которые ввезли в страну около полугода назад, было около 20 граммов взрывчатки. В среду в Ливане вновь раздались взрывы — сдетонировали рации и другая электроника. Жертвами стали девять человек, 450 пострадали.