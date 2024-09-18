Девять человек стали жертвами второй волны взрывов в Ливане

Минздрав Ливана: 9 человек погибли и 300 ранены в результате новой волны взрывов

В результате очередной волны взрывов в Ливане погибли как минимум девять человек, сообщили в Минздраве страны. Еще около 300 получили травмы, сообщил телеканал Al Jazeera .

Государственные СМИ сообщили, что рации, которыми пользовались члены «Хезболлы», взорвались в Бейруте. Детонация устройств произошла также на юге и востоке Ливана.

«В двух случаях также взорвались системы солнечных батарей, что привело к небольшим пожарам, которые удалось потушить», — добавили авторы статьи.

Взрываться в столице Ливана начали автомобили и мопеды. По предварительным данным, в результате ЧП пострадали минимум 150 человек. Накануне в стране сдетонировали пейджеры. Жертвами стали 11 человек, почти четыре тысячи получили ранения.