Стало известно, сколько взрывчатки заложили в каждый пейджер в Ливане

Пейджеры, которые массово сдетонировали в Ливане, содержали до 20 граммов взрывчатки. Об этом сообщил источник Al Jazeera в службе безопасности.

«Взорвавшиеся устройства связи были заминированы заранее», — подчеркнули авторы материала.

Гаджеты ввезли в Ливан пять месяцев назад. Местные власти пока не выяснили способ подрыва пейджеров.

По данным СМИ, такими устройствами пользуются представители движения «Хезболла» в качестве закрытой системы связи. Она наименее подвержена прослушиванию и взлому. Ответственность за случившееся возложили на Израиль.

В результате детонации пейджеров в Ливане более 2,8 тысячи человек получили ранения, еще девять погибли. Массовые взрывы могут быть подготовкой к военной операции, не исключил бригадный генерал и аналитик Хассан Джуни.