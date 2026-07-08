08 июля 2026 20:17 Всего шесть пунктов: страны НАТО по итогам саммита выпустили итоговое заявление Страны НАТО выпустили одно из самых коротких коммюнике по итогам саммита 0 0 0 Фото: Turkish presidency/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Мир

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Саммит НАТО состоялся в Анкаре. По его итогам страны-участницы приняли декларацию, ставшую одной из самых коротких в истории. О чем блок договорился в Турции — в материале 360.ru.

Одно из самых коротких В этот раз итоговая декларация состоит всего из шести пунктов. Впервые в истории в ней не указаны дата и место следующей встречи на высшем уровне. Согласно первому пункту, страны подтвердили верность Пятому пункту Устава НАТО, гласящему, что нападение на одну из стран расценивается как агрессия против всего блока.

Фото: Turkish presidency/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Россию по-прежнему боятся По второму страны обязуются инвестировать более 50 миллиардов долларов в военную промышленность альянса. Главной угрозой долгосрочной безопасности НАТО по-прежнему считается Россия. «Мы продолжим работу по устранению торговых барьеров между союзниками и используем партнерские соглашения, чтобы максимизировать кооперацию в оборонной промышленности», — говорится в тексте. Ранее генеральный секретарь Марк Рютте признался, что плохо спит из-за мыслей о России.

Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Не только США будут держать оборону Третий пункт гласит, что Евросоюз и Канада возьмут на себя больше ответственности за безопасность альянса. В 2025 году их военные инвестиции суммарно превысили 139 миллиардов долларов. Кроме того, сообщается, что военная мощь блока строится на сочетании ядерного, неядерного и противовоздушного оружия, а также космической и киберразведке. «Мы разрабатываем трансатлантическую систему облачных вычислений для боевых целей и внедряем мощные системы искусственного интеллекта», — гласит документ. Среди участников НАТО три страны, обладающие собственным ядерным оружием — США, Великобритания и Франция.

Фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Украину будут поддерживать и дальше В четвертом пункте альянс подтвердил намерения и дальше поддерживать Украину. До конца года в поставки оружия, обучение военных и развитие промышленности в стране планируется вложить 70 миллиардов долларов, и на такую же сумму союзники рассчитывают и в следующем году. «Союзники подчеркивают, что эта поддержка должна быть справедливой, прогнозируемой и устойчивой в долгосрочной перспективе», — говорится в тексте. При этом о перспективах полноценного членства Украины в альянсе ничего не сказано. Владимира Зеленского не допустили на саммит, разрешив присутствовать только на ужине глав государств.

Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Угрозы Ирану В пятом пункте альянс обязуется отвечать на гибридные угрозы своей безопасности. Этот пункт прежде всего адресован Ирану. «Альянс вновь напоминает, что у Ирана никогда не должно быть ядерного оружия, и призывает уважать полную свободу навигации в Ормузском проливе», — заявили члены НАТО. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует, и анонсировал новые удары — возможно, в ближайшие часы.

В заключительном, шестом пункте страны альянса благодарят Турцию за гостеприимство и надеются на новую встречу.