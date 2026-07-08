Всего шесть пунктов: страны НАТО по итогам саммита выпустили итоговое заявление
Страны НАТО выпустили одно из самых коротких коммюнике по итогам саммита
Саммит НАТО состоялся в Анкаре. По его итогам страны-участницы приняли декларацию, ставшую одной из самых коротких в истории. О чем блок договорился в Турции — в материале 360.ru.
Одно из самых коротких
В этот раз итоговая декларация состоит всего из шести пунктов. Впервые в истории в ней не указаны дата и место следующей встречи на высшем уровне.
Согласно первому пункту, страны подтвердили верность Пятому пункту Устава НАТО, гласящему, что нападение на одну из стран расценивается как агрессия против всего блока.
Россию по-прежнему боятся
По второму страны обязуются инвестировать более 50 миллиардов долларов в военную промышленность альянса. Главной угрозой долгосрочной безопасности НАТО по-прежнему считается Россия.
«Мы продолжим работу по устранению торговых барьеров между союзниками и используем партнерские соглашения, чтобы максимизировать кооперацию в оборонной промышленности», — говорится в тексте.
Ранее генеральный секретарь Марк Рютте признался, что плохо спит из-за мыслей о России.
Не только США будут держать оборону
Третий пункт гласит, что Евросоюз и Канада возьмут на себя больше ответственности за безопасность альянса. В 2025 году их военные инвестиции суммарно превысили 139 миллиардов долларов.
Кроме того, сообщается, что военная мощь блока строится на сочетании ядерного, неядерного и противовоздушного оружия, а также космической и киберразведке.
«Мы разрабатываем трансатлантическую систему облачных вычислений для боевых целей и внедряем мощные системы искусственного интеллекта», — гласит документ.
Среди участников НАТО три страны, обладающие собственным ядерным оружием — США, Великобритания и Франция.
Украину будут поддерживать и дальше
В четвертом пункте альянс подтвердил намерения и дальше поддерживать Украину. До конца года в поставки оружия, обучение военных и развитие промышленности в стране планируется вложить 70 миллиардов долларов, и на такую же сумму союзники рассчитывают и в следующем году.
«Союзники подчеркивают, что эта поддержка должна быть справедливой, прогнозируемой и устойчивой в долгосрочной перспективе», — говорится в тексте.
При этом о перспективах полноценного членства Украины в альянсе ничего не сказано. Владимира Зеленского не допустили на саммит, разрешив присутствовать только на ужине глав государств.
Угрозы Ирану
В пятом пункте альянс обязуется отвечать на гибридные угрозы своей безопасности. Этот пункт прежде всего адресован Ирану.
«Альянс вновь напоминает, что у Ирана никогда не должно быть ядерного оружия, и призывает уважать полную свободу навигации в Ормузском проливе», — заявили члены НАТО.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует, и анонсировал новые удары — возможно, в ближайшие часы.
В заключительном, шестом пункте страны альянса благодарят Турцию за гостеприимство и надеются на новую встречу.