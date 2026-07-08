На Украине пришли в ярость из-за недопуска Зеленского на заседания саммита НАТО

Отстранение украинского лидера Владимира Зеленского от участия в заседаниях саммита НАТО в Анкаре — это унижение для Украины. Такое мнение выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.

«Это ведь фирменное издевательство, где натовцы лишний раз показывают, что думают о нас на самом деле», — сказал он.

По словам Соскина, немалое число украинцев удивлены тем, что их президенту уготовано только место за ужином — будто только в этом и состоял смысл его визита на мероприятие.

«Это ведь даже не унижение, а просто фарс. Просто гоголевская история какая-то, а не политика», — возмутился аналитик.

До этого CNN сообщил, что Зеленскому разрешат присутствовать лишь на ужине глав государств в рамках саммита НАТО в Анкаре, а к официальным заседаниям не допустят.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал Украину сосредоточить силы на оборону.