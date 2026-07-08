Трамп анонсировал новые удары по Ирану в ближайшие часы

США намерены нанести новые удары по Ирану в ближайшие часы, заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре. Об этом сообщил ТАСС .

«Я предупрежу их: мы нанесем по ним мощный удар сегодня вечером. И посмотрим, что получится», — заявил Трамп.

Вооруженные силы США 7 июля ударили по южным регионам Ирана, городу Бендер-Аббас и острову Кешм. Корпус стражей исламской революции в ответ поразил 85 американских военных объектов в Бахрейне и Кувейте.

Трамп на саммите НАТО заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует.