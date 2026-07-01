Рютте пожаловался на бессонницу из-за мыслей о России

Генсек НАТО Рютте признался в плохом сне из-за мыслей об угрозе от России

Мысли о растущей угрозе со стороны России довели до бессонницы генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Такое признание руководитель Североатлантического альянса сделал в интервью агентству Anadolu .

Он подчеркнул, что Россия и ее растущее стратегическое сотрудничество с Китаем, Ираном и Северной Кореей стали главной угрозой НАТО в долгосрочной перспективе.

«Обычно я стараюсь спать по ночам, но если что-то и не дает мне уснуть, так это Россия. <…> Работая вместе с Ираном и Северной Кореей, именно Россия — главная долгосрочная угроза, с которой мы сталкиваемся», — заявил Рютте.

Генеральный секретарь альянса добавил, что потенциальным вызовом безопасности НАТО стала недооценка военного могущества Китая, который продолжает наращивать свои вооруженные силы и к 2030 году увеличит запасы ядерного оружия до 1000 ракет.

Отвечая на вопрос о перспективах блока, Рютте признал, что его трансформация с постепенным снижением зависимости Европы от США уже началось. По словам генсека НАТО, Вашингтон останется вовлеченным в безопасность ЕС, но в ближайшее время основной силой альянса станут европейские страны.

Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов заявил о растущей угрозе со стороны Североатлантического альянса, который перестал скрывать, что готов к военному противостоянию.