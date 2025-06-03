Время разочарований. Как западные СМИ показали переговоры России и Украины

Делегации России и Украины 2 июня провели в Стамбуле второй раунд переговоров, за которыми снова следил весь мир. Ожидания от них не были высокими, но не оправдались даже они. Иностранные журналисты заявили, что шаги к прекращению боевых действий оказались незначительными.

Негативный фон для диалога

Встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле началась с задержкой почти на два часа от запланированного. Как отметили авторы The Guardian, еще накануне стороны обменялись самыми интенсивными ударами за все время ведения боевых действий. В воскресенье, 1 июня, Минобороны сообщило о налете украинских беспилотников на военные аэродромы в Мурманской, Ивановской, Рязанской, Иркутской и Амурской областях. Впервые с начала спецоперации под вражескими ударами оказались сибирские регионы.

В ночь перед переговорами территорию Украины атаковали более 400 ударных беспилотников и семь ракет. Под ударами оказались Харьковская, Сумская, Житомирская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская и Запорожская области.

Фото: РИА «Новости»

На фоне взаимных обстрелов задержка переговоров вызвала серьезные опасения, что они сорвутся окончательно. Но делегации все же появились. Представители украинской стороны вышли в военной форме, тогда как российская делегация выбрала темные костюмы и больше походила на дипломатов. При этом участники не стали приветствовать друг друга рукопожатиями, а молча выслушали открывшего встречу министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, отметили авторы Financial Times.

Почему переговоры не оправдали ожиданий

Новая встреча делегаций России и Украины не оправдала и без того малых ожиданий, так свой материал по итогам второго раунда встречи в Стамбуле начали журналисты The New York Times.

Они пояснили, что от новой встречи ждали обсуждения условий меморандумов мирного соглашения, но если Украина предоставила свой документ заранее, то российская сторона раскрыла свои предложения только в ходе переговоров.

Фото: РИА «Новости»

Такое поведение заставило представителей Украины принять документ для изучения, не давая предварительных оценок. Полностью провальной встреча не стала. Стороны пришли к соглашению по обмену тяжелобольными и ранеными военнопленными, бойцами в возрасте до 25 лет, а также договорились обменяться телами 6000 погибших военных. Это незначительное, но все же продвижение к выработке мирных договоренностей, написали журналисты.

Не обошлось и без заочной перепалки. Глава украинской делегации, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что передал собеседникам список детей, вывезенных в Россию.

Фото: РИА «Новости»

Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский опроверг эти данные, назвав все подобные заявления пропагандой. «Мы вернем всех, кто находится в России. Российские солдаты их спасли, потому, что их жизни были в опасности. Не устраивайте шоу для европейских сердобольных тетушек, у которых нет детей», — привело его слова издание Axios.

Обмен меморандумами

Делегации оставили без обсуждения взаимные меморандумы и не стали углубляться в предметные переговоры по достижению прекращения огня. Вероятно, это связано с изменением ситуации на поле боя и неготовностью ни одной из сторон пойти на уступки, отметили авторы The New York Post.

Фото: РИА «Новости»

Издание Axios сообщило, что появившийся в СМИ меморандум российской стороны не показал ничего нового. От Украины потребовали вывести войска из четырех регионов и отказаться от иностранной военной помощи для прекращения боевых действий.

Для достижения долгосрочного мира Киев обязали ограничить численность ВСУ, отменить мобилизацию и военное положение, согласиться на нейтральный и безъядерный статус, а также провести выборы в течении 100 дней. Агентство Reuters отметило, что такой подход украинские власти рассматривают как капитуляцию и не согласятся на эти условия даже при угрозах России занять новые территории. В своем меморандуме страна четко дала понять, что не намерена сохранять нейтральный статус и не согласится на международное признание российского суверенитета над территориями, которые считает своими.

Туманные перспективы достижения мира

Максималистские требования России отдалили перспективы мирных договоренностей с Украиной, несмотря на месяцы усилий администрации президента США Дональда Трампа, резюмировало встречу в Стамбуле агентство Bloomberg. Авторы подчеркнули, что меморандум российской делегации показал очередное сопротивление предложению о 30-дневном перемирии, на котором настаивал американский лидер.

Представители украинской делегации на условиях анонимности выразили беспокойство, что участие России в переговорах объясняется только желанием избежать отчуждения Белого дома, который и без того уже начал отдаляться.

Фото: РИА «Новости»

Подтверждением этих слов стало главное отличие второго раунда переговоров от первого, на которое обратили внимание журналисты The New York Times. Перед первой встречей с обеими делегациями встретились советники безопасности из США и европейских стран. Специальный посланник американского президента Кит Келлог в конце минувшей недели объявил, что второй раунд также пройдет при участии американцев. Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий выложил в социальных сетях фотографию, на которой изображена встреча украинской делегации с представителями стран Европы и ни одного от США. По данным газеты The Independent, не добившись никаких существенных договоренностей после последней встречи в Стамбуле, украинский лидер Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с Трампом, а также лидерами Франции, Германии и Польши с предложением усилить санкции против России.