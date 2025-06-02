Россия предложила Украине два варианта по прекращению огня

В российский меморандум по украинскому урегулированию включили два варианта по прекращению огня. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Первый вариант, указанный в документе, предполагает вывод ВСУ с оккупированных Украиной российских территорий — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Второй включил в себя пункты о запрете передислокации войск, прекращении мобилизации и поставок иностранной военной помощи Киеву. Также в нем идет речь об отмене военного положения на Украине и проведении выборов в течение 100 дней после этого.

Помимо этого, в меморандум вошли аспекты о нейтральном статусе Украины и ее отказе от вступления в военные альянсы, установлении ограничения по численности ВСУ, безъядерном статусе страны, а также о снятии антироссийских санкций.

Всего в документе три раздела и 31 пункт. В него также включили условие о международном признании Крыма, Донбасса и Новороссии в составе России.

Ранее стало известно, что Киев в своем меморандуме отказался брать обязательства по нейтралитету.