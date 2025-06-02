Встреча делегаций России и Украины началась в Стамбуле

Встреча делегаций России и Украины началась с опозданием почти в 2 часа

Делегации России и Украины встретились в Стамбуле для проведения второго раунда переговоров по урегулированию конфликта. Участников заседания поприветствовал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

В ходе открытой части глава внешнеполитического ведомства объявил, что участники обсудят перспективы прекращения огня, достижение новых договоренностей в серии гуманитарных вопросов, в том числе обмена пленными, а также подготовку возможной встречи лидеров России и Украины.

«Рассчитываем, что переговоры пройдут продуктивно во имя достижения целей. Это наше главное ожидание», — привело заявление Фидана РИА «Новости».

После выступления министра иностранных дел Турции переговоры продолжились за закрытыми дверями.

Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента Владимир Мединский. В ее состав также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Украинскую сторону в переговорах представили министр обороны Рустем Умеров, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель председателя Службы безопасности Александр Поклад и первый заместитель главы Службы внешней разведки Олег Луговской.

Перед встречей в Стамбуле украинская делегация распространила свою версию меморандума об урегулировании конфликта.

Получение документа подтвердил помощник президента России Владимир Мединский в комментарии RT. Он подчеркнул, что увидел две версии меморандума на украинском и английском языках.

Источник РИА «Новости» в Министерстве иностранных дел Турции не исключил, что по итогам переговоров российская делегация сделает официальное заявление. Он добавил, что изначально встречу планировали начать в 13:00. О причинах задержки на два часа официальной информации нет.