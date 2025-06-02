Россия предложила Украине остановить бои для сбора тел

Российская делегация на переговорах с представителями Украины выступила с инициативой о приостановке боевых действий на отдельных участках фронта на срок в два-три дня, чтобы собрать тела погибших военных. Об этом по итогам встречи в Стамбуле заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский.

Он подчеркнул, что группировки российских войск продолжили наступление, поэтому со стороны ВСУ потери в личном составе выше.

«Мы предложили конкретно прекращение огня на два-три дня на отдельных участках фронта. Это будет сейчас отработано нашими специалистами военными с украинскими. Чтобы могли подобрать командиры трупы своих солдат», — привело заявление Мединского РИА «Новости».

Глава российской делегации добавил, что также стороны договорились о самом масштабном обмене пленными и телами погибших. В следующий вторник Россия в одностороннем порядке передаст Украине 6000 тел военнослужащих

Кроме того стороны проведут обмен получившими тяжелые ранения и страдающих серьезными заболеваниями по формуле «всех на всех». Это процесс продолжится в рамках организованных медицинских комиссий.

Также по формуле «всех на всех» обменяют попавших в плен молодых солдат в возрасте от 18 до 25 лет.

«Общий потолок обмена будет не менее тысячи человек с каждой стороны. Возможно, будет больше», — пояснил Мединский.

В рамках второго раунда переговоров Россия передала Украине меморандум о прекращении огня и достижения мира. Как сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, документ состоит из двух частей. Он подчеркнул, что собеседники попросили время, чтобы внимательно изучить все предложения.