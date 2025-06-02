02 июня 2025 19:20 Зеленского поймали на лжи после терактов с FPV-дронами 1 июня. О чем он наврал? 0 0 0 Фото: Tomas Tkacik/www.globallookpress.com/РИА «Новости» Спецоперация

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Специальная военная операция РФ на Украине

В воскресенье, 1 июня, Украина совершила террористическую атаку на аэродромы в пяти регионах России. Данные об этом официально подтвердило Минобороны. Какие дроны использовали при налете, как ими могли управлять и о чем успел наврать Владимир Зеленский, разбирался 360.ru.

Последствия атак FPV-дронов на аэродромы 1 июня Информация о налете дронов в нескольких областях начала появляться в Telegram-каналах в воскресенье днем. Жители сообщали о взрывах в небе и вылетающих из фур БПЛА. О последних заявляли, в частности, в Оленегорске и Усолье-Сибирском.

Также в соцсетях распространяли видео с дымящимся грузовиком на трассе Чита — Хабаровск, утверждая, что в фуре загорелись дроны. Эту информацию комментировал губернатор Амурской области Василий Орлов. Он подтвердил, что был сам факт пожара, а также данные о том, что в результате пострадал водитель.

Ударов с использованием БПЛА на авиабазу Украинка и населенные пункты допущено не было. Ситуация находится под контролем. Прошу использовать официальные источники и не распространять непроверенную информацию. Василий Орлов

В Иркутской области губернатор Игорь Кобзев сообщал, что БПЛА в Усольском районе действительно вылетали из грузовика — этот источник быстро блокировали. Также он призвал не распространять дезинформацию и доверять только официальным источникам. «Сейчас многие недоброжелатели используют нейросети, чтобы показать то, чего не было. То есть посеять панику. Не нужно на это поддаваться. Воздержитесь от обсуждения произошедшего в интернете», — попросил Кобзев.

Интересно В тот же день в соцсетях и Telegram-каналах публиковали ролики с дронами, стартующими из кузовов грузовиков. В Иркутской области некоторые жители пытались сбивать БПЛА камнями (теперь храбрецов собираются наградить). В тот же день в соцсетях и Telegram-каналах публиковали ролики с дронами, стартующими из кузовов грузовиков. В Иркутской области некоторые жители пытались сбивать БПЛА камнями (теперь храбрецов собираются наградить).

После шести часов вечера официальное заявление о случившемся опубликовало Минобороны. В ведомстве пояснили, что налету вражеских дронов подверглись аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. «На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены», — подчеркнули в министерстве.

В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. Возгорания ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Минобороны России

Беспилотники запустили из контейнеров в фурах Также в Минобороны обратили внимание, что некоторые участники терактов уже задержаны, но никаких подробностей не привели. До этого в Telegram публиковали информацию, что правоохранители допрашивают водителей фур, в которых были дроны.

Интересно После налета глава Усольского района Виталий Матюха попросил жителей прислать в полицию информацию о белом кроссовере Audi и черном японском минивэне с правым рулем. После налета глава Усольского района Виталий Матюха попросил жителей прислать в полицию информацию о белом кроссовере Audi и черном японском минивэне с правым рулем.

Источник Baza отмечал, что мужчина, который привез грузовик на окраину Оленегорска, мог не знать о том, что именно перевозит — мол, ему просто сказали привезти грузовик в определенную точку, а больше он ничего не знает.

Украинский президент Владимир Зеленский тем же вечером решил похвалиться очередным терактом, но его быстро поймали на лжи. Сделал это генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Фото: IMAGO/Christian Spicker / www.globallookpress.com

В беседе с «Царьградом» он объяснил, почему утверждения киевского руководства на самом деле не имеют ничего общего с правдой. Во-первых, по словам Михайлова, сомнения вызывают сроки подготовки теракта, который озвучивал Зеленский. К тому же чтобы провести операцию, о ней должны были знать минимум людей, но налет готовился для Украины западными партнерами, а Зеленский сам по себе ничего не решает. «Все операции разрабатываются западными спецслужбами фактически без контроля извне. На это же ранее указали и американские СМИ, сообщив <…> даже фамилии действующих генералов ВС США, сидящих в Киеве и координирующих террористические удары по России», — указал он.

Они же не задумываются — правы они или нет, они делают то, что хотят, а Зеленский кивает головой. Александр Михайлов

В США при этом поспешили заверить, что не предоставляли Украине разведданные для проведения террористической атаки 1 июня. Об этом со ссылкой на источники в администрации страны заявила журналистка телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс. «США не делились с Зеленским и его командой разведданными для операции „Паутина“», — заверила она в своем аккаунте в X. По словам одного из ее собеседников, Киев получил всю информацию самостоятельно.

Фото: РИА «Новости»

Что такое FPV-дроны FPV-дроны (в переводе с английского First-Person View — «вид от первого лица») — это беспилотные летательные аппараты с камерой, которая передает видео с помощью беспроводной связи на очки виртуальной реальности или видеоочки оператора. При управлении таким дроном оператор запускает его при помощи пульта, затем надевает VR-очки. Когда БПЛА поднимается в воздух, включается камера для записи видео. Перед тем, как направить дрон по заданному направлению, оператору нужно выбрать высоту, скорость и другие параметры. Во время полета такого дрона им управляют вручную. Как применяют FPV-дроны в боевых действиях В вооруженных конфликтах подобные беспилотные летательные аппараты используют для нескольких целей. Это может быть разведка, корректировка огня и нанесение ударов.

Фото: РИА «Новости»

Перед средствами радиоэлектронной борьбы такие дроны уязвимы из-за зависимости от радиосвязи. Иными словами, РЭБ может глушить их сигналы, пеленговать оператора или перехватывать управление. Расстояние, на которое оператор может посылать дрон, зависит от ретранслятора. Если он есть, то оно может составлять и около 20 километров, пояснил в беседе с 360.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. Если же его нет — то всего несколько километров.

Если рассматривать ситуацию 1 июня, то, по оценке Кнутова, управлять БПЛА не могли со слишком большого расстояния, потому что ретранслятора такой большой мощности просто нет.

Такой мощности ретранслятор быть не может, то есть тогда управление через спутник только. Но конкретно для FPV-дронов управление через старлинковские терминалы невозможно. Так что это исключено. Юрий Кнутов

«Один оператор — один дрон. Сейчас уже появились дроны с искусственным интеллектом, когда оператор подводит дрон к цели, тот сам захватывает и уничтожает цель, а оператор может переключиться на другой БПЛА. Такие уже появились. Их немного, но они уже есть. И у нас есть, и у вэсэушников есть», — пояснил эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Говоря о роевых атаках FPV-дронов, Кнутов обратил внимание, что в теории сейчас есть программы, позволяющие одному командному БПЛА находить цель, а после давать сигнал другим выходить на это направление. Однако практически осуществлять подобное очень сложно.

«Это позволяет делать искусственный интеллект. И один из дронов с помощью ИИ оценивает обстановку, сравнивает изображение на земле с изображением, заложенным в памяти, и, соответственно, может выдавать команды другим дронам. Но достаточно сложная технология, она почти не применяется. Но, в принципе, существует», — пояснил историк.