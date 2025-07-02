Туристы, психолог и студент. Что известно об арестованных в Баку россиянах
Стали известны имена арестованных в Баку россиян
В Баку 1 июля прошли массовые задержания, а потом и аресты россиян. Местные силовики схватили порядка 10 мужчин, которых обвинили в киберпреступлениях и причастности к транзиту наркотиков из Ирана, хотя некоторые из них прилетели в Азербайджан просто провести отпуск. Подробности — в материале 360.ru.
С чего начались задержания россиян в Баку
Конфликт между Баку и Москвой стал стремительно развиваться после задержания в Екатеринбурге участников этнической ОПГ. Подозреваемые могут быть причастны к серии тяжких преступлений, совершенной с 2001-го по 2011 год.
Правоохранители схватили шесть человек. Все они являются выходцами из Азербайджана, но имеют российское гражданство. Тем не менее Баку выразил резкий протест в связи со случившимся. И практически сразу перешел к ответным действиям.
Сначала Азербайджан отменил концерты, фестивали и выставки, так или иначе связанные с Россией, потом демонстративно отказался от участия в заседании комиссии по межпарламентскому сотрудничеству в Москве. Следующим этапом протеста стали задержания россиян, которым в этот период не посчастливилось оказаться в Баку.
Имена задержанных в Баку россиян
Судя по тому, насколько разношерстным оказался перечень задержанных, силовики в Баку хватали едва ли не всех подряд. В списке значатся как успешные бизнесмены, так и обычные путешественники и даже студенты.
Уже вечером 1 июля Сабаильский районный суд Азербайджана отправил восемь человек под арест на четыре месяца. На опубликованных местными СМИ кадрах из зала суда видно, что мужчин били.
- Разработчик Валерий Дулов: 41 год, родился и вырос в Архангельске, долгое время работал инженером-нефтяником на Ямале. В октябре 2022 года покинул Россию.
- Психолог Алексей Васильченко. В Баку 25-летний мужчина прилетел из Санкт-Петербурга в качестве туриста.
- Турист Александр Вайсеро, прибывший в Азербайджан в начале июня вместе с другом, чтобы провести отпуск. К 35-летнему мужчине должна была вскоре присоединиться невеста.
- Сооснователь химчистки Airo Антон Драчев. Ему 41 год, на постоянной основе живет в Москве. В Баку полетел к своей девушке, которая работает в азербайджанской столице.
- Разработчик Дмитрий Безуглый, покинувший Россию после начала мобилизации. 30 лет. Занимался платформой Sumsub.
- Айтишник из Череповца Сергей Софронов. 23 года. Также уехал из России в 2022 году. Сначала перебрался в Казахстан, потом — в Азербайджан. Его родственники в беседе со СМИ утверждают, что он не может состоять ни в какой ОПГ.
- Студент Петербургского архитектурно-строительного университета Дмитрий Федоров, которому относительно недавно исполнилось 22 года. В Баку прилетел несколько месяцев назад.
Их обвинили в целом ряде преступлений: онлайн-торговле запрещенными веществами, транзите наркотиков из Ирана, эпизодах кибермошенничества.
Арест российских журналистов в Баку
Помимо тех, кого в Баку уже окрестили участниками «русской ОПГ», азербайджанские силовики 30 июня задержали двух российских журналистов. Глава редакции «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых и шеф-редактор информационного агентства Евгений Белоусов проходят по делу о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества.
Журналистов также арестовали на четыре месяца и отправили в СИЗО. Российских дипломатов к ним не допустили.
За происходящим пристально наблюдают в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия добьется освобождения своих граждан в ближайшее время.