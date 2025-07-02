Туристы, психолог и студент. Что известно об арестованных в Баку россиянах

Стали известны имена арестованных в Баку россиян

Belkin Alexey
Фото: Belkin Alexey/www.globallookpress.com

В Баку 1 июля прошли массовые задержания, а потом и аресты россиян. Местные силовики схватили порядка 10 мужчин, которых обвинили в киберпреступлениях и причастности к транзиту наркотиков из Ирана, хотя некоторые из них прилетели в Азербайджан просто провести отпуск. Подробности — в материале 360.ru.

С чего начались задержания россиян в Баку

Конфликт между Баку и Москвой стал стремительно развиваться после задержания в Екатеринбурге участников этнической ОПГ. Подозреваемые могут быть причастны к серии тяжких преступлений, совершенной с 2001-го по 2011 год.

Правоохранители схватили шесть человек. Все они являются выходцами из Азербайджана, но имеют российское гражданство. Тем не менее Баку выразил резкий протест в связи со случившимся. И практически сразу перешел к ответным действиям.

Сначала Азербайджан отменил концерты, фестивали и выставки, так или иначе связанные с Россией, потом демонстративно отказался от участия в заседании комиссии по межпарламентскому сотрудничеству в Москве. Следующим этапом протеста стали задержания россиян, которым в этот период не посчастливилось оказаться в Баку.

Aziz Karimov
Фото: Aziz Karimov/www.globallookpress.com

Имена задержанных в Баку россиян

Судя по тому, насколько разношерстным оказался перечень задержанных, силовики в Баку хватали едва ли не всех подряд. В списке значатся как успешные бизнесмены, так и обычные путешественники и даже студенты.

Уже вечером 1 июля Сабаильский районный суд Азербайджана отправил восемь человек под арест на четыре месяца. На опубликованных местными СМИ кадрах из зала суда видно, что мужчин били.

Их обвинили в целом ряде преступлений: онлайн-торговле запрещенными веществами, транзите наркотиков из Ирана, эпизодах кибермошенничества.

Shatokhina Natalia
Фото: Shatokhina Natalia/www.globallookpress.com

Арест российских журналистов в Баку

Помимо тех, кого в Баку уже окрестили участниками «русской ОПГ», азербайджанские силовики 30 июня задержали двух российских журналистов. Глава редакции «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых и шеф-редактор информационного агентства Евгений Белоусов проходят по делу о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества.

Журналистов также арестовали на четыре месяца и отправили в СИЗО. Российских дипломатов к ним не допустили.

За происходящим пристально наблюдают в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия добьется освобождения своих граждан в ближайшее время.

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