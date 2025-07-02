Туристы, психолог и студент. Что известно об арестованных в Баку россиянах

В Баку 1 июля прошли массовые задержания, а потом и аресты россиян. Местные силовики схватили порядка 10 мужчин, которых обвинили в киберпреступлениях и причастности к транзиту наркотиков из Ирана, хотя некоторые из них прилетели в Азербайджан просто провести отпуск. Подробности — в материале 360.ru.

С чего начались задержания россиян в Баку

Конфликт между Баку и Москвой стал стремительно развиваться после задержания в Екатеринбурге участников этнической ОПГ. Подозреваемые могут быть причастны к серии тяжких преступлений, совершенной с 2001-го по 2011 год.

Правоохранители схватили шесть человек. Все они являются выходцами из Азербайджана, но имеют российское гражданство. Тем не менее Баку выразил резкий протест в связи со случившимся. И практически сразу перешел к ответным действиям.

Сначала Азербайджан отменил концерты, фестивали и выставки, так или иначе связанные с Россией, потом демонстративно отказался от участия в заседании комиссии по межпарламентскому сотрудничеству в Москве. Следующим этапом протеста стали задержания россиян, которым в этот период не посчастливилось оказаться в Баку.